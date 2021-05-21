«Железный купол», спасший Израиль: что это такое и как работает 21.05.2021, 8:59

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Интересные факты.

В новом противостояние между Израилем и террористами ХАМАС избежать массовых жертв Израилю помог "Железный купол". Что это и как работает – в материале gordonua.com.

Что такое "Железный купол"

"Железный купол" (на иврите "Кипат барзель") – система противоракетной обороны (ПРО), разработанная в Израиле для защиты от неуправляемых тактических ракет наземного базирования с дальностью полета от 4 до 70 км.

"Железный купол" был разработан в 2005 году, первая батарея этой системы ПРО заступила на боевое дежурство шесть лет спустя – в 2011 году. К лету 2014-го, во время очередного обострения палестино-израильского конфликта, по всей территории Израиля дежурили уже девять батарей, которые к концу года перехватили в сумме 1200 ракет.

17 мая 2021 года Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проинформировала в Twitter, что только за последние семь дней находящиеся в Палестине группировки ХАМАС и "Исламский джихад" выпустили в сторону Израиля 3150 ракет из сектора Газа. 90% ракет – а это больше 2800 штук – были перехвачены системой "Железный купол", утверждалось в сообщении.

История создания

К разработке системы приступили 15 лет назад. Реализовывать проект противоракетной обороны взялась одна из четырех крупнейших израильских военных компаний – Rafael Advanced Defense System Ltd. Это частная компания, которая занимается проектированием систем противовоздушной, морской и сухопутной обороны.

В апреле 2007 года министерство обороны Израиля и Rafael подписали договор на разработку и производство системы “Железный купол". Две первые батареи системы полноценно заступили на боевое дежурство в марте и апреле 2011 года соответственно. Из сектора Газа шел обстрел, и новая система смогла сбить восемь из восьми ракет, выпущенных из системы "Град". В сентябре того же года была развернута третья батарея.

"Новая батарея не на словах, а на деле послужит обеспечению защиты граждан Израиля от ракетных атак", – цитировало тогдашнего министра обороны страны Эхуда Барака издание Haaretz.

“Железный купол” состоит из многоцелевой радиолокационной станции (для распознавания цели и определения траектории ее полета), центра управления огнем и трех пусковых установок, в каждой из которых расположено по 20 ракет "Тамир" с зоной поражения от 4 до 17 км. Разработчик утверждал, что система способна сбивать самолет на высоте до 10 км.

Эффективность перехвата ракет противника составляет 90%. Комплекс сбивает не все выпущенные ракеты, а лишь те, которые представляют реальную угрозу для населенных пунктов Израиля. Для этого "Железный купол" определяет траекторию полета ракет и их предположительную цель. Именно такой избирательный подход в уничтожении ракет противника снижает количество использованных боеприпасов, а значит, и затраты на эксплуатацию системы.

Один из ключевых недостатков "Железного купола" – высокая стоимость эксплуатации. По информации The Jerusalem Post, запуск каждой ракеты стоит от $50 тыс. до $80 тыс.

На сегодняшний день в Израиле действует 10 батарей. "Чтобы обеспечить защиту всей территории Израиля, по оценке экспертов, необходимо 13 таких установок", – указано в материале "Немецкой волны".

Интересные факты

– Разработка и производство системы обошлось Израилю минимум в $1,5 млрд.

– Стоимость одной батареи ПРО "Железный купол" колеблется от $50 млн до $170 млн.

– Каждая батарея обороняет территорию площадью 150 км².

– Комплекс работает с высокой скоростью: время, которое требуется для уничтожения ракеты противника, не превышает 90 секунд.

– Расходы Израиля на оборону составляют в 2021 году 5,6% от ВВП страны, отмечала в апреле "Русская служба ВВС". По этому показателю Израиль находится на третьем месте в мире после Саудовской Аравии (8,4%) и Кувейта (6,5%).

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