Медики назвали самую полезную для здоровья ягоду 3 21.05.2021, 9:20

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Она укрепляют иммунитет и предотвращает некоторые виды онкологии.

Регулярное употребление в пищу клубники снижает риски возникновения ряда заболеваний, в том числе некоторых видов рака. Об этом рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург, пишет lenta.ua.

Врач пояснил, что большое количество разных видов пищевых волокон нормализует холестериновый обмен, что снижает риски инфаркта и инсульта. Каротиноиды и аскорбиновая кислота сильно укрепляют иммунитет.

Кроме того, употребление этой ягоды в пищу станет профилактикой появления злокачественных опухолей. Содержащиеся в клубнике полифенолы блокируют рост кровеносных сосудов. Возникающие новообразования используют их для увеличения своего размера.

Клубника полезна для профилактики рака кишечника, желудка, легких, щитовидной и предстательной желез.

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