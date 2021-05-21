Медики назвали самую полезную для здоровья ягоду

Медики назвали самую полезную для здоровья ягоду3
- 21.05.2021, 9:20
- 7,538
Она укрепляют иммунитет и предотвращает некоторые виды онкологии.
Регулярное употребление в пищу клубники снижает риски возникновения ряда заболеваний, в том числе некоторых видов рака. Об этом рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург, пишет lenta.ua.
Врач пояснил, что большое количество разных видов пищевых волокон нормализует холестериновый обмен, что снижает риски инфаркта и инсульта. Каротиноиды и аскорбиновая кислота сильно укрепляют иммунитет.
Кроме того, употребление этой ягоды в пищу станет профилактикой появления злокачественных опухолей. Содержащиеся в клубнике полифенолы блокируют рост кровеносных сосудов. Возникающие новообразования используют их для увеличения своего размера.
Клубника полезна для профилактики рака кишечника, желудка, легких, щитовидной и предстательной желез.