Рабочих толкают на забастовку: На МЗКТ и «Гродно АЗОТ» — массовые сокращения

Рабочих толкают на забастовку: На МЗКТ и «Гродно АЗОТ» — массовые сокращения12
- 21.05.2021, 9:31
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Работники рассказали о ситуации на предприятиях.
На МЗКТ и «Гродно АЗОТ» начинают сокращать сотрудников. Руководство использует те же методы — принуждают увольняться, либо ищут, за что уволить. Но чаще просто не продляют контракт без объяснения причин, сообщает «Рабкор».
Вот что сообщают работники о ситуации на предприятиях.
МЗКТ:
— Сейчас на МЗКТ идёт сильная «оптимизация», руководство принуждает рабочих выполнять чужие обязанности. Собираются сокращать сотрудников цеха ЦСИА и отдела по качеству продукции. Все руководители перепуганы за свои рабочие места.
«Гродно АЗОТ»:
— На «Гродно Азот» массовые увольнения. Без объяснения причин не продлевает контракты некоторым рабочим. Пока увольнению подвергаются только члены БНП, но сказали, что никто не застрахован.