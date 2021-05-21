Рабочих толкают на забастовку: На МЗКТ и «Гродно АЗОТ» — массовые сокращения 12 21.05.2021, 9:31

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фото: ТАСС

Работники рассказали о ситуации на предприятиях.

На МЗКТ и «Гродно АЗОТ» начинают сокращать сотрудников. Руководство использует те же методы — принуждают увольняться, либо ищут, за что уволить. Но чаще просто не продляют контракт без объяснения причин, сообщает «Рабкор».

Вот что сообщают работники о ситуации на предприятиях.

МЗКТ:

— Сейчас на МЗКТ идёт сильная «оптимизация», руководство принуждает рабочих выполнять чужие обязанности. Собираются сокращать сотрудников цеха ЦСИА и отдела по качеству продукции. Все руководители перепуганы за свои рабочие места.

«Гродно АЗОТ»:

— На «Гродно Азот» массовые увольнения. Без объяснения причин не продлевает контракты некоторым рабочим. Пока увольнению подвергаются только члены БНП, но сказали, что никто не застрахован.

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