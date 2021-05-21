«Криминальный гипноз», «колектор» и «кридит»: как мошенники пытаются дурить белорусов 2 21.05.2021, 9:50

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Разоблачены наиболее распространенные уловки.

Интернет давно стал второй реальностью, в которой отражены многие (если не все) феномены «настоящей жизни». Общение, торговля, оформление документов — список очень длинный. Зачем куда-то идти за справкой, стоять в очереди в «одно окно», которое часто на самом деле не одно, если можно сделать пару кликов и получить необходимое? Хотя, по правде говоря, такой уровень перехода в цифру еще впереди. Тем не менее всемирная паутина — наше все.

Специалисты в области информационной безопасности говорят: «Любой человек с доступом в интернет — мишень». Да, точно так же, как и любой человек с деньгами «с доступом на улицу» (что тут таить, дом тоже не является неприступной крепостью). Очевидно, что все то, что происходит в реальной жизни, находит отражение в сети. Мошенники не исключение. Их много, а вывести их на чистую воду сложнее: они работают удаленно, и вовсе не из-за коронавируса, пишет Onliner

Но и коронавирус, вероятно, сыграл свою роль: больше народу сидит дома или ограничивает контакты, одновременно приобщаясь к «высоким технологиям». Среди них много доверчивых, внушаемых — опять же никакой разницы с людьми из «реальности». Кроме того, сказывается низкий уровень финансовой грамотности населения: обычно в школах учат математике, а не обращению с деньгами, то же касается информационной безопасности.

Впрочем, жертв интернет-мошенников достаточно во всем мире. Нельзя сказать, что белорусы сильно выделяются. За примерами далеко ходить не надо. На днях сообщалось о россиянке, которая перечислила интернет-мошенникам $5,4 млн в эквиваленте. А в США за период с октября 2020 года жертвами только криптомошенничеств стали 7 тыс. человек, лишившиеся в общей сложности более $80 млн (по Беларуси отдельной статистики по такому виду мошенничеств мы не встречали).

В нашей стране рекордный «развод» закончился для белоруса потерей $200 тыс. Причем его предупреждали о том, что он переводит деньги, возможно, преступникам. «Нет, я вам не верю, вы все здесь заодно, все повязаны», — говорил он сотрудникам банка…

Некоторые разговоры завершаются, так и не начавшись: часть белорусов уже наслышаны об этом виде мошенничества — такие не готовы просто расстаться с деньгами.

«Разговор особо не задался, сразу сбросили. Но вот откуда звонят, даже не отпираются», — пояснил читатель Onliner, приславший скриншот финала общения.

А вот другая наша читательница не нашла в себе сил общаться с мошенником по своей инициативе: дел и так хватает.

«Парень рассказывал мне, что моими данными воспользовались, пытался выяснить паспортные данные и так далее. Он был не особо вежлив и говорил безграмотно, хотя очень настойчиво. Мне это надоело, и я распрощалась. Положила трубку, а он стал писать в Viber», — рассказала она, приложив скриншот с коротким разговором.

Из картинки следует, что беседу вел некто из BelarysBank — такого мы пока не встречали. «Специалист» пугал «колекторами» и «кридитом», но как-то неуверенно, хотя сумму озвучивал внушительную — 4 тыс. рублей. Быстро сдулся.

Другая белоруска оказалась настойчивой в своем желании пообщаться с мошенником. Тот был удивлен и лишь глупо хихикал в ответ, рассказывает несостоявшаяся жертва:

«Будучи девушкой неглупой, но любопытной, решила перезвонить молодому человеку, уверявшему, что с моей банковской карты (заблокированной уже месяц) пытались осуществить банковский перевод, — поинтересоваться, откуда у него мой номер и данные о наличии карты в определенном банке. Очевидно, он понял, что развод не удался, похихикал и сообщил, что я ему сама его дала на танцах. Записи, к сожалению, нет».

На самом деле приключались разные истории. По словам одного из наших собеседников, соседнюю Россию (где-то «далеко») тоже накрывает эпидемия интернет-мошенничества. Про возврат денег здесь можно забыть, а некоторым мошенникам якобы удается выйти сухими из воды, даже если их вычислила полиция. Так ли это, мы утверждать не можем.

Как рассказал нам один из тех, кто столкнулся с болтливым мошенником, те стараются работать с локальными «мамонтами»: «Воровать деньги у американцев очень опасно, вычисляют за две недели».

От одного из таких поступило предложение: поучаствовать в опасной схеме. Забавно, что сообщение от нового «дельца» в мессенджер было отправлено с того же номера телефона (одного из белорусских сотовых операторов), которым пользовался предыдущий разговорчивый мошенник. Сказал, что приобрел номер на одном из форумов в даркнете: «Очень просил наоткрывать [банковских] карт и предоставить ему в качестве „прокладок“ при выводе денег. На вопрос, что делать, если ко мне придут, предложил сказать милиции, что карты потерял».

От себя добавим, что вряд ли силовики поверили бы в историю о потерянных и не заблокированных картах. Ну а разумный белорус не включится в подобную аферу.

Мошенники ведут себя очень по-разному: одни начинают злиться и брызгать слюной, другие все так же злятся, но стараются придержать эмоции. Запись ниже демонстрирует находчивость обеих сторон.

А иногда мошенники пытаются оправдаться. Может даже показаться, что у них нет выбора и вообще они Робин Гуды (но это не точно).

А вот присланная нам запись с участием «роботизированной системы фиксации банка» (вы же помните, что мошенники очень любят все «фиксировать»). На этот в процесс вовлекли «робота» из «Белавиатрансбанка»! Вообще, появление такой финансовой организации объяснить трудно: то ли фантазия мошенников разыгралась, то ли они решили выбрать несуществующий банк, название которого звучит одновременно знакомо и солидно. Хотя объяснение проще: приславший нам запись белорус говорит, что авторство названия принадлежит ему.

«Увидела пропущенный вызов на Viber от банка. Поняла, что мошенники. Была в хорошем настроении. Написала им напутствие в жизнь. Коротко, но ответили. Скорее попытались оправдаться».

Общая черта всех мошеннических звонков — обилие псевдотехнической информации, какие-то умные слова, быстрая речь. Все это делается ради перегрузки внимания потенциальной жертвы, которая быстро теряет нить разговора.

По сходному принципу работают мошенники на улице, предлагающие купить «дорогой товар задешево», снять порчу или зазывающие по телефону получить «бесплатные» утюги или золотые цепочки («надо только забрать посылку на почте и оплатить ее»). Подобный тип манипуляции называют в народе «криминальным гипнозом». В письменной речи применить навыки намного сложнее, по этой причине интернет-мошенники так активно используют голосовые звонки в мессенджерах.

Теперь один из самых веселых разговоров в нынешней подборке. Девушка, собиравшаяся надурить белоруса, начала сбиваться и в определенный момент поняла: все пропало. И засмеялась… Чем вызвала ответную реакцию.

Не все истории заканчиваются для белорусов смехом и весельем. По словам одной из наших читательниц, ее мама после общения с интернет-мошенниками лишилась 590 рублей. Подход был традиционным: вначале 73-летнюю женщину напугали информацией о перспективе лишиться денег на карте, затем выманили коды из SMS. Заявление в милицию поступило, но вряд ли шансы вернуть деньги высоки.

Другой наш читатель рассказал о том, что подобные схемы работают не только в Беларуси и России, но и в Польше — там под удар попадают пользователи площадки OLX. В остальном все то же самое: «Хотим купить ваш товар, давайте через доставку, вот вам ссылка». На поддельной странице нужно ввести данные карты, которые в режиме реального времени получают мошенники. Говорит, на одной из таких схем лишился $200. Признает: дорогой получился урок. Известно ему и о тех, кто потерял деньги после, судя по всему, установки ПО для удаленного доступа.

Или вот пример беседы с «покупателем» на одной из торговых площадок. Мошенники пытаются вывести продавца на внешний поддельный ресурс, заодно имитируют общение с техподдержкой (наверняка и «покупатель», и «техподдержка» — один и тот же человек).

«По-видимому, вы видите это как игру, вы присылаете мне фотографию, сделанную в Google, достаточно хорошо сыграно, остановите продолжение вас!»

Завершим подборку менее распространенным феноменом заокеанских богатеев. К сожалению, они встречаются до сих пор и продолжают рассказывать небылицы о несметных сокровищах. Правда, чтобы их получить, нужно немного заплатить. В данном случае — €6,5 тыс.

Остроты разговору добавляет и то, что мошенник, видимо, в какой-то момент попробовал тарелку драников, «i тут быццам цуд нейкі здзейсніўся». Остальное — на скриншотах (к сожалению, чудо продлилось недолго).

Для особенно терпеливых нам прислали весьма длительный разговор с попыткой уговорить потенциальную жертву установить AnyDesk. Финал не удовлетворил мошенника, после чего разговор как-то и расклеился. Оригинальная запись — около 40 минут, мы убрали паузы между фразами. На деле же беседа длилась дольше, и терпению «сотрудника банка» можно только позавидовать (хотя, судя по акценту, он не белорус).

Как не попасться на удочку интернет-мошенников?

Банки и другие уважающие себя организации не звонят клиентам через мессенджеры. Если вам поступил звонок от «менеджера по безопасности», «полковника КГБ из Нацбанка» или «специалиста технической поддержки», кладите трубку и перезванивайте сами. Официальные номера размещены на сайтах банков и на карточках.

Не передавайте третьим лицам данные карты (номер, срок действия и CVV, имя и фамилию), а также информацию о балансе. Банковские служащие не спрашивают номер карты полностью (только часть — последние цифры), они никогда не спросят про CVV и уж точно не будут уточнять ваш баланс. Не передавайте коды из SMS-сообщений (даже если очень хочется).

Не устанавливайте на смартфоны программное обеспечение по просьбе «людей из интернета». И на компьютеры не устанавливайте.

Расскажите об интернет-мошенниках друзьям, родственникам и коллегам. Особое внимание уделите старшему поколению.

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