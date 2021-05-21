Приговор активистам «Европейской Беларуси» и Павлу Северинцу будет вынесен 25 мая 2 21.05.2021, 10:01

Незаконный процесс проходит в закрытом режиме.

В Могилеве готовятся огласить приговор по делу Павла Северинца и активистов «Европейской Беларуси», сообщает «Белсат».

Сопредседателя Белорусской христианской демократии Павла Северинца, блогера Ирину Счастную и активистов «Европейской Беларуси» Дмитрия Козлова, Евгения Афнагеля, Павла Юхневича, Максима Винярского и Андрея Войнича судят в Могилеве в закрытом режиме.

Приговор будет вынесен 25 мая в 11 часов.

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