Приговор активистам «Европейской Беларуси» и Павлу Северинцу будет вынесен 25 мая

Приговор активистам «Европейской Беларуси» и Павлу Северинцу будет вынесен 25 мая2
- 21.05.2021, 10:01
Незаконный процесс проходит в закрытом режиме.
В Могилеве готовятся огласить приговор по делу Павла Северинца и активистов «Европейской Беларуси», сообщает «Белсат».
Сопредседателя Белорусской христианской демократии Павла Северинца, блогера Ирину Счастную и активистов «Европейской Беларуси» Дмитрия Козлова, Евгения Афнагеля, Павла Юхневича, Максима Винярского и Андрея Войнича судят в Могилеве в закрытом режиме.
Приговор будет вынесен 25 мая в 11 часов.