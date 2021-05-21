Генетики рассказали, что делает некоторых людей восприимчивыми к коронавирусу 1 21.05.2021, 9:55

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Исследование провели в Университете Британской Колумбии.

Университет Британской Колумбии установил: ряд вариаций гена ABO повышает риск развития полноценного COVID-19 при попадании коронавируса SARS-CoV-2 в тело. Ученые исследовали данные об активности генов в легких здоровых людей и пациентов, зараженных коронавирусом. Также учитывалась информация о синтезе белков у людей без COVID-19, пишет healthinfo.ua.

Сопоставление помогло выделить конкретные биомаркеры, связанные с восприимчивостью человека к коронавирусной инфекции. Так, несколько генов, отвечающих за реакцию иммунной системы при COVID-19, одновременно отвечали за уязвимость пациента перед лицом коронавируса.

К примеру, ученых привлек ген ABO, определяющий группу крови. Он в значительной степени влиял на показатели восприимчивости к инфекции. Видимо, по этой причине ранее специалисты находили связь между группой крови и риском заражения. Плюс, обладатели определенных вариантов генов SLC6A20, ERMP1, FCER1G и CA11 имели повышенный риск развития COVID-19.

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