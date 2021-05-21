CNN: Байден надавил на Нетаньяху с требованием достичь перемирия 21.05.2021, 10:08

Джо Байден

Фото: Getty Images

Президент США впервые указал израильскому премьеру временные рамки.

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора 19 мая с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху откровенно требовал достичь перемирия в конфликте с Палестиной, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, во время разговора Байден впервые указал израильскому премьеру временные рамки для установления перемирия.

Источники рассказали, что американский президент «становился все более нетерпеливым» и применил в беседе больше «прямых, откровенных и беспристрастных» формулировок, чем во время любого из их предыдущих разговоров с момента вступления в должность.

По данным The Jerusalem Post, накануне кабинет безопасности Израиля проголосовал за прекращения огня по сектору Газа. Сообщается, что стороны согласились на взаимное прекращение боевых действий.

Эскалация конфликта Израиля и ХАМАС

Конфликт между Израилем и Палестиной на Ближнем Востоке в мае 2021 года перешел в горячую фазу. Сотни взаимных ударов ознаменовали тяжелейшее обострение в регионе с 2014 года.

К возобновлению военных действий привел конфликт, связанный со спором о правах на владение землей в районе Шейх-Джарра в Восточном Иерусалиме.

Боевики из группировки ХАМАС, которая господствует в секторе Газа, требовали от Израиля вывести войска из комплекса мечети Аль-Акса, где 8 мая сотни палестинских протестующих, негодовавших из-за угрозы выселения других палестинцев, получили ранения в ходе столкновений с силовиками.

10 мая, через несколько минут после истечения срока ультиматума, ХАМАС начал наносить удары по израильской территории.

За двое последующих суток боевики выпустили более 1000 ракет. Большинство из них перехватила противоракетная система Железный купол.

На фоне обстрелов обострилось межэтническое противостояние в Лоде и Бат Яме; агрессивные группы арабов и евреев пытались устроить погромы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о введении режима чрезвычайного положения в городе Лод.

Израиль в ответ начал уничтожение инфраструктуры ХАМАС и ликвидацию руководителей группировки. С 12 по 15 мая в результате авиаударов по сектору Газа были снесены три высотных здания, в которых, по утверждению Армии обороны Израиля, располагались офисы и узлы управления ХАМАС.

ЦАХАЛ также наносит удары по зданиям, где, согласно сообщениям разведки, живут лидеры ХАМАС.

В ночь на 14 мая Армия обороны Израиля сообщила, что начала сухопутную операцию в секторе Газа, однако это оказалось ложным маневром; ЦАХАЛ нанес массированный удар по наземным целям и подземным тоннелям, которые использовали террористы.

В группировке ХАМАС 14 мая заявили, что готовы прекратить обстрел территории Израиля, но не получили ответа на запрос о перемирии. Ракетные атаки продолжились: с 10 по 16 мая по израильской территории было выпущено 3100 ракет, сообщили в ЦАХАЛ.

За первую неделю конфликта погибло 10 израильтян и 164 жителя Палестинской автономии.

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