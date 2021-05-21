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Медики дали простые советы, как улучшить работу кишечника

  • 21.05.2021, 10:41
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Медики дали простые советы, как улучшить работу кишечника

Один из советов касается порций.

Боли в желудке, повышенное газообразование, мучительная изжога — все это последствия неправильного пищевого поведения, пишет сайт medicina.ua. Для того, чтобы избавиться от подобных неприятностей и нормализовать работу желудочно-кишечного тракта , необходимо исключить из своего рациона продукты повышающие кислотность и насытить его клетчаткой. На период лечения, полностью откажитесь от алкогольных напитков и аспириносодержащих медикаментов, так как они проявляют разрушительное воздействие на защитные барьеры желудка.

Пересматриваем рацион

Список продуктов негативно влияющих на работу нашего желудка достаточно широк. При возникновении неприятных ощущений, в первую очередь откажитесь от кислых фруктов: цитрусовые и ананасы, в случае повышенной секреции вашего желудка, они способны провоцировать изжогу. Также,значительно повышают уровень кислотности в желудке и такие напитки как крепкий чай, кофе и газировки. Крайне вредна еда быстрого приготовления, так как насыщена транс-жирами. Последние способны вызывать не только неприятные ощущения в виде изжоги, но даже ряд заболеваний желудочно-кишечного тракта, нервной и сердечно-сосудистой систем.

Заботимся о защите слизистой

Раз в 72 часа наш желудок обновляет защитный барьер слизистой, ограждающий его стенки от воздействия желудочного cока и механических повреждений. В случае, если вы ведете здоровый образ жизни, то волноваться о этом аспекте не стоит. Но если в вашей жизни присутствует алкоголь и аспириносодержащие препараты, слизистая желудка остается беззащитной.

Следим за размером порций

Максимальный объем, которого может достигнуть наш желудок составляет 1-2 литра. Чем больше в размерах порция, тем труднее Вашему желудку переварить всю поступившую пищу. Избавить желудок от перегрузок, можно изменив подход к питанию — кушать мало, но часто. Помимо этого, медики не рекомендую употреблять жидкость в процессе приема пищи, А лучше всего выпить стакан воды за 15-20 минут до трапезы.

Спасительная клетчатка

Продукты богатые этим веществом — залог здоровья пищеварительной системы. Клетчатка представляет собой грубые пищевые волокна, которые перерабатываются микрофлорой кишечника. В большом количестве клетчатка содержится в бобовых, отрубях и свежих ягодах и фруктах. Дефицит клетчатки провоцирует возникновение запоров, нарушения обмена веществ и лишнего веса.

Для экстренного очищения кишечника лучше использовать средства на основе сульфатов магния или натрия. Эти соли быстро вытягивают лишнюю жидкость из клеток организма в кишечник, кал размягчается и проще выходит. Противопоказания — камни в желчном пузыре и гипотония.

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