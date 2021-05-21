Путин готовится к капитуляции 21.05.2021, 10:49

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Рейкьявик снова сыграет свою историческую роль.

В столице Исландии стоит холодная погода. Температура не поднимается выше отметки 7°C тепла, и это не удивительно, ведь страна прилегает к Северному полярному кругу. Даже холодная исландская весна выглядит знойной на фоне текущего состояния американо-российских отношений, ведь до полного разрыва между Вашингтоном и Москвой оставались считанные шаги. Путинская политика хаотизации международных отношений и подрыва различных государств мира по всем азимутам ведет к дестабилизации коллективного Запада и несет ему все больше угроз. От Венесуэлы до Афганистана, и от Заполярья до джунглей Центральной Африки раскинулись сети российских спецслужб, генерирующие постоянную опасность в виде вмешательства армий наемников, поддержки террористически организаций, контрабанды оружия, распространения злокачественной дезинформации. При этом какого-то альтернативного проекта Россия предложить миру не способна, ведь даже внутри страны царит усиливающаяся деградация правящего путинского режима, пишет телеграм-канал «Сито Сократа».

В таких условиях госсекретарь США Энтони Блинкен проводит первую встречу со своим российским визави Лавровым в Рейкьявике. Информационная картина контактов двух сторон выглядит крайне полярной. Если российская сторона говорит о появлении «конструктива» в расчистке «завалов», то американцы ведут речь о порке нерадивых россиян, которых нужно привести в чувства.

Пока российские СМИ смакуют тему паузы относительно новых санкций против РФ, в частности по вопросу «Северного потока-2», Блинкен заявляет о решимости президента Байдена защищать американских граждан, американские национальные интересы и купировать шаги россиян вредящие интересам стран-союзников. По части СП-2 из уст пресс-секретаря Белого дома Джейн Псаки было заявлено: «наша позиция заключается в том, что Nord Stream 2 российский геополитический проект, который угрожает энергетической безопасности Европы, Украины, а также союзников и партнеров по НАТО на восточном фланге… Но как мы бы могли остановить проект, который реализуется в другой стране и построен на 95%?» Проблема заключается в том, что США нужно вводить санкции против немецких получателей газа, но идти на конфронтацию с Берлином Байден не хочет. Действительно в настоящее время ФРГ подвисла перед осенними выборами, фрау Меркель – хромая утка, и пока не ясно кто возглавит страну. Если резко ударить по СП-2, то вполне возможно в стране усилятся позиции пророссийских элементов, и даже может начаться хаос, спровоцированный российской агентурой. А значит, тема газопровода временно вынесена за скобки, но это может быть лишь американским маневром перед решительным ударом. На фоне СП-2 все другие вопросы, а именно Сирия, Иран, Афганистан и КНДР выглядят скорее гарниром.

Команда Байдена понимает слабость позиции Путина. России не удалось сформировать антизападный фронт с участием Китая, и самое время идти на попятную, чтобы как-то уцелеть в современных турбулентных условиях. Будущая встреча Путина и Байдена, если конечно она состоится, не очень радует специалистов ГРУ и ФСБ. В обеих ведомствах аналитики пишут записки о том, что готовиться «Рейкьявик 2.0». Как известно в октябре 1986 года на полпути из Вашингтона в Москву, на рейкьявикской встрече Рейгана и Горбачева был положен конец «холодной войне», и через 5 лет СССР рухнул. Подобная, но более быстрая участь, может ждать путинизм, живущий только за счет энергии внешней угрозы. Примирение для Путина смерти подобно. Именно по этой причине 20 мая дряхлеющий Путин выступил в давно забытой блатной манере, заявив: «Все нас хотят где-то "укусить" или чего-то от нас "откусить", но они должны знать — те, кто собирается это сделать,— что мы зубы выбьем всем так, чтобы они не могли кусаться. Это очевидно…» Похоже, главным образом самим глубинным россиянам пора готовиться класть зубы на полку… Меж тем под мачистскую риторику Путин готовиться к капитуляции.

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