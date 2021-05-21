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Белорусские «флагманы» попали в денежную яму

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  • 21.05.2021, 10:56
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Белорусские «флагманы» попали в денежную яму

Крупнейшие предприятия страны столкнулись с дефицитом оборотки.

К началу 2 квартала целые отрасли экономики были лишены собственных оборотных средств. Выясняем, почему это так и в где самая глубокая денежная яма, пишут banki24.by.

Раз в квартал чиновники считают, сколько собственной оборотки осталось у флагманов реального сектора. Оборотные средства — это аналог крови для предприятий, без них невозможна нормальная деятельность компании.

Бывает так, что у бизнеса нет собственной оборотки или имеется дефицит по сравнению с нормальным значением. Тогда предприятие вынуждено либо продавать активы для пополнения оборотных средств, либо влезать в долги. В белорусских условиях активы и так часто заложены банкам и прочим кредиторам во время модернизации.

Поэтому компании выбирают привлечение заемных денег на пополнение оборотки. В случае заимствований совокупный объем оборотки более-менее поддерживается некоторое время, но собственная оборотка падает и может даже зайти в минус.

Так постепенно предприятие попадает в долговую кабалу. В терминальных кейсах бизнес с вымытой обороткой приходит к банкротству.

К 1 апреля общий размер собственной оборотки у белорусских флагманов составил 29,5 млрд BYN. Оборотка распределена по стране крайне неравномерно — более половины приходилось на предприятия Минска (15,6 млрд BYN).

В областях собственная оборотка компаний разделилась следующим образом: Брестская — 3,258 млрд BYN, Витебская — 540 млн BYN, Гомельская — 1,439 млрд BYN, Гродненская — 3,080 млрд BYN, Минская — 4,520 млрд BYN, Могилевская — 1,014 млрд BYN.

Низкий размер оборотки на Витебщине объясняется вымыванием ресурсов в нефтепереработке. Как известно, в Новополоцке действуют предприятия ОАО «Нафтан». На 1 апреля собственная оборотка по отрасли составила минус 1,558 млрд BYN.

По нашим оценкам, до двух третей этой суммы приходится на Витебскую область. Негативная собственная оборотка отмечалась в деревообработке и у целлюлозников — 868 млн BYN, у производителей неметаллических минеральных продуктов — 268,3 млн BYN, в металлургической отрасли — 252,6 млн BYN, на воздушном транспорте — 115,2 млн BYN, в секторе HoReCa — 600,8 млн BYN.

В целом по стране 26,7% флагманов не имели никакой собственной оборотки, а еще 9,2% имели, но ниже норматива. Самая сложная ситуация с обороткой фиксировалась в Минской и Могилевской областях.

На Минщине чиновники насчитали 33,2% флагманов без оборотки и 10,7% с дефицитом, на Могилевщине — 33,6% и 10,7%. В промышленности на 1 апреля 26,3% флагманов были без оборотки, а 11,3% имели дефицит, в сельском хозяйстве — 20,2% и 10,4%, в строительстве — 30% и 8,8%, на транспорте — 32,7% и 9,6%, в торговле — 38,8% и 10,9%, в НоReCa — 33,9% и 4,1%.

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