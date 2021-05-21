ХАМАС опубликовал видео обстрела израильского армейского автобуса российской ракетой «Корнет»
- 21.05.2021, 11:01
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Чудом никто не погиб.
Боевое крыло ХАМАС, группировка "Бригады Изаддина аль-Касама" опубликовала видеозапись обстрела израильского армейского автобуса "тиюлит", который произошел утром в четверг, 20 мая, пишет detaly.co.il.
Эту запись публикуют в социальных сетях палестинские активисты и журналисты.
"Бригады Изаддина аль-Касама" публикует видеоклип обстрела управляемой ракетой автобуса, доставлявшего израильских солдат на базу Зиким", - написала одна из них:
#كتائب_القسام تعرض مقطعا مصورا لعملية استهداف حافلة لنقل الجنود الاسرائيلين في قاعدة زيكيم بصاروخ موجه #غزة_تحت_القصف #IsraeliTerrorism #Gaza_Under_Attack #a pic.twitter.com/jmyAVEfMPL— Rima Chlone (@rimachlone2) May 20, 2021
Обстрел произошел около десяти утра. Автобус "тиюлит", призванный перевозить солдат по пресеченной местности, был поражен ракетой "Корнет" российского производства. Чудом никто не погиб. По словам водителя автобуса, он только успел выгрузить солдат и собирался ехать дальше, как ракета поразила заднюю часть салона. Сам водитель не пострадал, но один из военнослужащих получил легкое ранение осколками.