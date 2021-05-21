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«Если власти придут с проверкой к ИП - никто не знает, какой будет реакция людей»

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  • 21.05.2021, 11:11
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«Если власти придут с проверкой к ИП - никто не знает, какой будет реакция людей»
Фото: bymedia

О последствиях запрета белорусским ИП покупать товары за границей за наличный расчет.

9 июля вступит в силу совместное постановление совмина и Нацбанка Беларуси, которое вводит запрет белорусским предпринимателям покупать товары за границей за наличный расчет. Уже 773 предпринимателя обратились в правительство с просьбой вернуть прежнюю норму.

Глава РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко в экспресс-комментарии «Салідарнасці» объясняет, чем нововведения могут аукнуться белорусам:

— Вначале мы написали от имени «Перспективы» предложения в cовмин, но в Минэкономики ответили, что это не их сфера, нужно обращаться в Нацбанк. Тогда родилась идея: мы разместили типовое обращение на сайте нашей организации, и предложили предпринимателям не собирать подписи, а самим в индивидуальном порядке обратиться с электронным заявлением в правительство.

Уже примерно полторы недели, как предприниматели отправляют эти обращения — думаю, к концу недели их будет под 800. С одной стороны, хотелось бы большего, чтобы таких обращений были тысячи. Я в сердцах написал: мол, видите, такая значительная проблема, а вы сидите и ничего не хотите делать — и после этого сразу 60 человек в день отправили обращения.

Но, с другой стороны, хочу немножко оправдать людей. Когда такое было, тем более в нынешнее время, когда все всего боятся, чтобы индивидуальный предприниматель обращался в правительство, оставляя свои персональные данные, и просил отменить те или иные законы и акты? Это дорогого стоит.

Когда чиновники увидели это, появился первый результат. Сегодня собирается рабочая группа в Минэкономики.

Основные вопросы таковы: запрет по наличному расчету, обязательная маркировка товаров и обязательные терминалы и КСА (кассовые суммирующие аппараты) с 10 октября.

К чему это может привести? Дело в том, что ни маркировка, ни запрет по наличным — это невыполнимые на сегодняшний день требования. Не потому, что предприниматели этого не хотят. А потому, что мы далеки от цивилизованных отношений с нашими российскими партнерами, где культура исполнения законов на крайне низком уровне.

Предпринимателям говорят: хочешь оформить товар по безналу — покупай от 100 единиц и выше каждой номенклатуры товара. Условно говоря, если оптовая цена куртки — 50 долларов, то нужно выложить 5000 долларов за одну номенклатуру, а таких номенклатур нужно, например, 15, чтобы было разнообразие предлагаемого товара — то есть, от 75 тысяч долларов. Это гигантские суммы! А мы говорим о микробизнесе, в котором человек с 2-4 тысячами белорусских рублей поехал, купил, продал.

Поэтому, когда два года назад был введен запрет на наличные расчеты, удалось добиться для предпринимателей снятия запрета, но Нацбанк ввел новое понятие: если сделка до 100 базовых — можно расплачиваться наличными, если больше — только безнал. Это был компромисс, и мы с этим согласились и сейчас предлагаем к нему вернуться.

То же самое касается маркировок, где вообще темный лес. Мало того, что товар нужно привезти промаркированный, со штрих-кодом, здесь нужно внести в электронную базу все реквизиты. И если какой-либо из реквизитов база не принимает — получается, товар вы продать не можете, он вне закона, а вы выкинули деньги на ветер.

По нашим данным, 74% белорусских предпринимателей импортируют товары из России — это гигантское количество. Если бы мы имели дело с Евросоюзом, там культура исполнения совсем другая: и НДС вернут, и необходимые документы дадут. А сейчас, поскольку границы закрыты из-за коронавируса, договоры не заключишь… Поэтому нововведения — не к месту и не ко времени.

Притом понятно, что люди не перестанут возить товары — будут возить, потому что жить на что-то надо, но перестанут показывать эти операции, потому что за нарушения предусмотрены большие штрафы.

Значит, движение товара будут скрывать, и мы получим еще больший серый рынок, чем раньше, еще большие теневые схемы — в первые 3-4 месяцы государство 100% не получит ввозного НДС, то есть еще более оскудеет бюджет.

А если государство отправит контролирующие органы с проверкой — никто не знает, какой будет реакция людей, что послужит триггером. Подавляющее большинство предпринимателей в кредитах, в долгах, как в шелках.

Поэтому все эти телодвижения по ужесточению условий работы — не к месту и не ко времени, повторюсь. Их нужно откладывать до лучших времен, пока не наведут порядок с документооборотом в самой Российской Федерации.

Если ИП перестанут возить товар — это не значит, что импорт уйдет. Он останется, свято место пусто не бывает. Сомневаюсь, например, что те же азиаты станут торговать по новым правилам. Но потеряет в итоге потребитель. Если сократится розничная торговля, уменьшится конкуренция и вырастет спрос, а значит, цены пойдут вверх, вот что станет главным результатом.

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