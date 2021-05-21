Российскому Северному флоту предрекли разгром 3 21.05.2021, 11:18

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Фото: kursdnya.ru

Прогноз составили в Академии ракетных и артиллерийских наук РФ.

Объединенное стратегическое командование (ОСК) «Северный флот», обеспечивающее безопасность российской части Арктики, в случае войны с Военно-морскими силами (ВМС) США будет уничтожено, предрекает в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

«Наше объединение в самых благоприятных условиях сможет лишь ослабить авианосное соединение ВМС США (выведя из строя один авианосец из трех-четырех ВМС США и Англии, потопив при этом два-три надводных корабля охранения) и уничтожить две-три американские (английские) АПЛ (атомные подводные лодки — прим. «Ленты.ру») в Баренцевом море», — пишет эксперт, сопоставляя боевые возможности ОСК и потенциального противника.

Автор уверен, что «разгрома надводной и подводной группировок ВМС противника не произойдет», однако «основная часть кораблей, подлодок, самолетов ударной и противолодочной группировки» ОСК будет уничтожена.

Заместитель президента РАРАН уверен, что в случае конфликта с США Северный флот не сможет обеспечить боевую устойчивость российских АПЛ стратегического назначения, поскольку имеющиеся у России противолодочные силы могут контролировать только небольшую часть прибрежных районов, где возможно нахождение российских субмарин.

Согласно доктору военных наук, в этом же случае по истребительной авиации ОСК будет более чем в три раза уступать противнику.

Тем не менее, Сивков уверен, что подобного развития событий можно избежать с принятием на вооружение гиперзвуковой ракеты «Циркон», которая, согласно эксперту, «сможет вывести из строя или даже потопить до двух-трех авианосцев и до семи-восьми кораблей охранения» противника.

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