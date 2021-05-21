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В Беларуси — самая высокая скорость потепления климата среди стран СНГ

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  • 21.05.2021, 11:32
В Беларуси — самая высокая скорость потепления климата среди стран СНГ

В остальных странах показатели меньше.

Быстрее всего потепление климата среди стран СНГ проходит в Беларуси, об этом говорится в «Сводном ежегодном сообщении о состоянии и изменении климата на территориях государств-участников СНГ за 2020 год» Росгидромета, сообщает ria.ru.

Скорость потепления климата в республике за десятилетие составил +0,63 градуса, немного от нас отличается Молдова, где за 10 лет теплее на +0,6 градуса.

В остальных странах СНГ также фиксируется потепление, но цифры меньше, сообщают российские СМИ.

"Самые высокие темпы потепления наблюдают весной почти во всех государствах СНГ – более +0,5 градуса за десятилетие", - говорится в докладе.

Данные, которые приводятся в докладе, показывают, что за 10 лет в России потеплело на +0,51 градуса, в Армении – на +0,4, в Казахстане – на +0,32, в Киргизии – на +0,22, в Таджикистане – на +0,16, в Туркмении – на +0,36, в Узбекистане – на+ 0,32.

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