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В Лиде прощаются с погибшими в Барановичах летчиками

  • 21.05.2021, 11:48
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В Лиде прощаются с погибшими в Барановичах летчиками

Жители города третий день несут цветы к памятнику авиаторам.

В клубе лидской авиабазы проходит церемония прощания с погибшими в Барановичах летчиками Андреем Ничипорчиком и Никитой Куконенко, сообщает tut.by.

Тела в Лиду доставил 20 мая спецрейс Ан-26.

Траурная церемония в клубе авиабазы завершится в 11.00. Затем погибших похоронят в Лиде и Полоцке.

Жители Лиды третий день несут цветы и лампадки к городскому памятнику героям-авиаторам, сообщает местный телеграм-канал.

Напомним, 19 мая в Барановичах произошло крушение военного самолета Лидской штурмовой авиабазы Як-130. Оба летчика погибли. Причины произошедшего устанавливаются. Основная версия— отказ системы управления. Летчики не послушали команду руководителя полетов и не стали катапультироваться, чтобы увести самолет на небольшой участок, где нет жилых домов.

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