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Ученые назвали животное, от которого к человеку перейдет следующий коронавирус

  • 21.05.2021, 11:48
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Ученые назвали животное, от которого к человеку перейдет следующий коронавирус
фото: adobe_stock

Исследование провели среди 300 пациентов, которые лечились от пневмонии в Малайзии.

Ученые из США и Малайзии выявили ранее не известный коронавирус, который, по-видимому, передается от собак к человеку, сообщает ria.ru.

В 2018 году ученые проанализировали мазки из носа более 300 пациентов, которые лечились от пневмонии в Малайзии. У восьми из них, семь из которых - дети, был обнаружен ранее не выявленный коронавирус, который ученые назвали CCoV-HuPn-2018.

В опубликованном исследовании ученые сообщили, что коронавирус CCoV-HuPn-2018, который раньше инфицировал только собак, стал заражать людей. Пока не известно, может ли вирус передаваться от человека к человеку и как иммунитет людей может с ним справляться.

"Сейчас мы не видим причин ожидать новой пандемии от этого вируса, но я не могу исключать, что он никогда в будущем не вызовет обеспокоенность", - заявила Анастасия Власова, одна из ученых, занимавшихся исследованием, из Университета штата Огайо. Текст приводится на сайте университета.

Отмечается, что у собак, которые заражены этим коронавирусом, отмечались проблемы с желудочно-кишечным трактом. У людей этих симптомов не было, но отмечались симптомы, похожие на те, которые возникают при респираторных заболеваниях. При этом все восемь пациентов, у которых выявили этот коронавирус, вылечились и были выписаны из больницы через четыре-шесть дней.

Власова также отметила, что на данный момент неясно, насколько распространен этот вирус, однако ученые предполагают, что вирус мог распространиться не только среди собак и людей в Малайзии.

Если эпидемиологические исследования подтвердятся, это будет уже восьмой коронавирус, который может вызывать заболевания у людей.

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