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Найден повешенным полковник милиции, подавлявший народные протесты в Бресте

  • 21.05.2021, 11:51
  • 4,396
Найден повешенным полковник милиции, подавлявший народные протесты в Бресте
иллюстрационное Фото: mogilev.mvd

Тело было обнаружено сыном в лесополосе.

Инициатива BYPOL сообщила о самоубийстве экс-начальника УВД Брестского облисполкома:

«Режим пожирает сам себя.

На фоне беспрецедентных массовых репрессий в отношении представителей гражданского общества Беларуси, продолжается закручивание гаек и в силовом блоке, который, как не хотелось бы пропагандистам, нельзя поместить в некий социальный вакуум. Психологическое давление на сотрудников усиливается ежедневно, как на действующих, так и бывших.

Даже к тем, кто жестко и беспринципно подавлял мирные протесты, приходит осознание содеянного.

Сегодня нам поступила информация о том, что на днях покончил жизнь самоубийством через повешение полковник милиции в отставке, бывший начальник управления охраны правопорядка и профилактики УВД Брестского облисполкома Войтович Геннадий Васильевич, 10.08.1970 года рождения. Именно он как руководитель ОПП был ответственным за подавление народного протеста в Бресте и Брестской области.

О Войтовиче Г.Н. известно, что в конце 2020 года он вышел на пенсию, однако на «гражданке» себя не нашел. Был обнаружен сыном (сотрудником Ленинского РОВД г. Бреста) в лесополосе висящим на брючном ремне. По своим убеждениям искренне поддерживал режим».

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