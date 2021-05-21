закрыть
21 мая 2021, пятница, 15:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украина намерена ввести запрет на поставки электроэнергии из Беларуси и РФ до октября

5
  • 21.05.2021, 12:07
  • 2,078
Украина намерена ввести запрет на поставки электроэнергии из Беларуси и РФ до октября

Рассмотрение соответствующего вопроса запланировано уже на 26 мая.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, намерена запретить поставки электроэнергии из Беларуси и России до 1 октября.

Согласно опубликованной на сайте регулятора повестке заседания, рассмотрение соответствующего вопроса запланировано на 26 мая, пишет nn.by.

«Ограничить пропускную способность для импорта электрической энергии в Украину, которая будет предлагаться на месячных и суточных аукционах, в части межгосударственных [пере]сечений между Украиной и государствами, которые не являются членами Энергетического Сообщества, до 0 МВт», — говорится в проекте постановления.

Отмечается, что документ вступит в силу в день его принятия и будет действовать до 1 октября.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович
Перед дефолтом
Перед дефолтом Дмитрий Болкунец
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима Валерий Карбалевич
Человек из бункера торопится на Площадь
Человек из бункера торопится на Площадь Владимир Халип