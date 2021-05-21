Украина намерена ввести запрет на поставки электроэнергии из Беларуси и РФ до октября 5 21.05.2021, 12:07

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Рассмотрение соответствующего вопроса запланировано уже на 26 мая.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, намерена запретить поставки электроэнергии из Беларуси и России до 1 октября.

Согласно опубликованной на сайте регулятора повестке заседания, рассмотрение соответствующего вопроса запланировано на 26 мая, пишет nn.by.

«Ограничить пропускную способность для импорта электрической энергии в Украину, которая будет предлагаться на месячных и суточных аукционах, в части межгосударственных [пере]сечений между Украиной и государствами, которые не являются членами Энергетического Сообщества, до 0 МВт», — говорится в проекте постановления.

Отмечается, что документ вступит в силу в день его принятия и будет действовать до 1 октября.

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