ЕС открывает границы: кого и на каких условиях будут пускать? 21.05.2021, 12:13

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фото: reuters

Совет ЕС утвердил рекомендацию ослабить ограничения на поездки в Шенген из третьих стран.

Можно ли будет поехать этим летом в отпуск в Евросоюз? Совет ЕС решил сделать это возможным для многих иностранных туристов. В четверг, 20 мая, министры стран-членов ЕС утвердили рекомендацию ослабить ограничения на въезд в Евросоюз и Шенгенскую зону, пишет dw.com. Кого именно планируют пускать и на каких условиях?

В ЕС пустят после прививки от ковида?

Поскольку вакцинация снижает вероятность не только заболеть COVID-19, но и заразить коронавирусом других, то в ЕС и Шенгенскую зону будут пускать полностью вакцинированных граждан третьих стран. При этом цель их поездки сможет быть любой, включая туризм. Полная вакцинация означает, что после получения последней необходимой дозы прошло не менее 14 дней. Сейчас же страны ЕС пускают к себе граждан третьих стран только в том случае, если они проживают в Евросоюзе или едут по уважительной причине.

Основным подтверждением прививки станет цифровой ковид-сертификат или же "цифровой зеленый сертификат" ЕС , а также его аналоги из третьих стран. Впрочем, этот документ пока не утвердили: представители Европарламента и Совета ЕС продолжат переговоры. До его внедрения государства, входящие в Шенгенскую зону, смогут принимать сертификаты, выданные другими странами, если их достоверность и аутентичность можно проверить. После этого в ЕС предусмотрели возможность взаимного признания прививочных сертификатов. Ожидается, что европейский документ смогут получать и граждане третьих стран.

Дети, которые по возрасту еще не могут привиться, смогут въехать в Шенген с вакцинированными родителями. Но они должны будут предоставить негативный результат ПЦР-теста ребенка, сделанный не ранее, чем за 72 часа до пересечения границы. Как известно, большинство вакцин в ЕС допущены для людей в возрасте от 18 лет. У BioNTech/Pfizer порог ниже - от 16 лет. В Евросоюзе сейчас рассматривают заявку на допуск этой вакцины для детей от 12 до 15 лет.

Будут ли пускать в ЕС с прививкой "Спутником V"?

Пускать будут тех, кто привился одной из зарегистрированных в ЕС вакцин: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Это распространяется и на AstraZeneca южнокорейского производства, которая используется, например, в Украине.

Не должно возникнуть проблем и у тех, кто привился вакциной Covishield (индийский аналог AstraZeneca), а также препаратом китайской компании Sinopharm. Эти две вакцины рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) к использованию в условиях чрезвычайной ситуации. В решении Совета ЕС отмечается, что каждое государство объединения "также может" пускать тех, кто полностью вакцинировался препаратами из этого перечня.

А вот российская вакцина "Спутник V" пока не станет пропуском в Шенген. Ведь она до сих пор пребывает на этапе так называемого "параллельного анализа" Европейским агентством лекарственных препаратов (EMA). А в списке ВОЗ "Спутник V" пока не рекомендован, в его графе все еще стоит пометка "необходимы дополнительные данные", соответствующие инспекции запланированы на май и июнь.

ЕС открывает границы. Какие страны в списке?

Второе ослабление ограничений коснется тех, кто еще не вакцинировался, но проживает в странах с низким уровнем распространения коронавируса. Сейчас в списке государств, для которых границы Шенгена открыты, находятся семь стран: Австралия, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Таиланд, Южная Корея и Китай.

Теперь же Совет ЕС изменил главный критерий для внесения стран в этот список: в них должно быть не больше 75 новых случаев заражений ковидом на 100 тысяч населения за 14 дней. До сих пор этот порог был установлен на уровне 25 случаев.

Последние данные, которые приводит Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC), охватывают период с 3 по 16 мая. На протяжении этих двух недель в России зарегистрировали более 86 случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч населения. Неделей ранее этот показатель составлял почти 75 случаев. В Беларуси были зафиксированы 165 новых случаев за 14 дней, а в Украине — 160.

В то же время неизменными остались другие критерии внесения в список. А именно, количество новых заболеваний должно снижаться либо быть стабильным, а данные, предоставляемые страной об эпидемической ситуации, должны быть достоверными. Учитывается и количество сделанных тестов на коронавирус, причем доля положительных тестов не должны превышать 4%.

Совет ЕС ввел и возможность "аварийного тормоза", то есть возможности очень быстро запретить все поездки из тех стран, где выявили потенциально опасные мутации коронавируса.

Почему хотят ослабить ограничения на въезд

Почему речь идет лишь о рекомендации? Ведь внутри Шенгенской зоны можно передвигаться свободно, за исключением ограничений, введенных из-за пандемии. Дело в том, что каждое государство имеет исключительные полномочия решать, кого пропускать через свои границы.

Поэтому на уровне всего Евросоюза можно только утвердить рекомендацию, а применять ее каждая страна будет на свое усмотрение. Греция, например, в середине мая открыла свои границы для туристов из ряда стран, включая Россию и Украину. Впрочем, поскольку Совет ЕС состоит из представителей национальных правительств, то его рекомендациям преимущественно следуют.

Действие решения распространяется на Шенгенскую зону и ассоциированные с ней страны. Речь идет о 25 странах ЕС, исключая Ирландию (которая не входит в Шенген) и Данию, хотя они могут решить, что эта рекомендация действует и для них. Также под ее действие подпадают Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария, не являющиеся членами ЕС, но входящие в Шенген.

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