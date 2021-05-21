Жители Сеницы вышли на акцию в защиту свободы слова 1 21.05.2021, 12:18

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За нами правда, а значит, и победа.

«Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я не был коммунистом.

Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я не был социал-демократом.

Когда они хватали членов профсоюза, я молчал: я не был членом профсоюза.

Когда они пришли за мной — заступиться за меня было уже некому» - цитата Мартина Нимёллера.

- Tut.by никогда не молчал: правда и только правда. И когда беда пришла к ним, мы, беларусы, должны заступиться за тех, кто был с нами столько лет, кто писал правду, какой горькой она бы не была, - пишет телеграм-канал «Менскразам».

Ни в одной другой демократической стране СМИ не подвергается таким репрессиям и пыткам, как у нас. И тем не менее, они идут дальше с гордо поднятой головой.

Мы выражаем слова поддержки и благодарности всем работникам tut.by. За нами правда, а значит, и победа.

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