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В Украине приняли законопроект о наказаниях за военные преступления

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  • 21.05.2021, 12:29
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В Украине приняли законопроект о наказаниях за военные преступления
Фото: Дмитро Разумков / Facebook

Проект поддержали 248 народных депутатов.

Верховная Рада на заседании 20 мая приняла законопроект №2689 о военных преступлениях в районе боевых действий и на оккупированных территориях Украины, передает корреспондент издания «Гордон».

Проект закона поддержали 248 народных депутатов.

Документ определяет основные преступления по международному праву – геноцид, агрессию, преступления против человечности и военные преступления. Согласно его нормам, военный командир подлежит уголовной ответственности, если его подчиненный совершил преступление под его фактическим командованием и контролем.

«В условиях международного вооруженного конфликта с Российской Федерацией, продолжающегося уже более шести лет, приведение положений законодательства Украины об уголовной ответственности в соответствии с требованиями международного уголовного права является насущной необходимостью», – сказано в пояснительной записке к документу.

Авторы законопроекта подчеркивают, что, кроме военных преступлений, на оккупированных территориях Украины совершаются и преступления против человечности.

«Однако виновным в совершении большинства из них пока удается избегать уголовного преследования, что среди прочего обусловлено несоответствием законодательства Украины об уголовной ответственности положениям международного уголовного и гуманитарного права», – говорится в записке.

Также отмечается, что Уголовный кодекс Украины не предусматривает уголовной ответственности за преступления против человечности и военные преступления, представляющие собой нарушение обычного, а не договорного международного гуманитарного права.

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