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У «Белавиа» проблемы с бронированием билетов

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  • 21.05.2021, 12:33
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У «Белавиа» проблемы с бронированием билетов

Также есть сложности с регистрацией на рейсы авиаперевозчика.

Сегодня на сайте авиакомпании «Белавиа» возникли проблемы с бронированием билетов. Также появилась информация о сложностях с регистрацией на рейсы авиаперевозчика. О похожих проблемах сообщила и российская компания «Аэрофлот».

При попытке забронировать билеты появляется следующее сообщение: «По техническим причинам Ваше бронирование не может быть создано. Пожалуйста, обратитесь в службу поддержки по тел. (+375 17) 220-25-55 или Email: bookonline@belavia.by».

В пресс-службе «Белавиа» Onliner подтвердили, что есть проблемы технического характера, пообещав предоставить более подробную информацию позже.

Журналисты также обратились в пресс-службу Национального аэропорта Минск, где сообщили, что произошел сбой в системе регистрации, которой пользуется ряд авиаперевозчиков, в том числе «Белавиа».

«Из-за технического сбоя в системе регистрации, которой пользуется „Белавиа“, произошел глобальный сбой. Регистрация на рейсы „Белавиа“ в Национальном аэропорту Минск проводится в ручном режиме. Приносим извинения за неудобства», — сообщили в пресс-службе.

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