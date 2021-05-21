Медики назвали продукты, которые помогут увеличить продолжительность жизни 2 21.05.2021, 12:35

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Не секрет, что здоровье во многом зависит от нашего рациона.

Ученые из Фуданского и Гарвардского университетов выяснили, какие продукты нужно употреблять, чтобы прожить дольше, пишет healthinfo.ua.

Во время эксперимента группа специалистов под руководством Янь Чжэна выяснила, что повышенное употребление красного мяса как минимум на половину порции в день коррелировало с увеличением вероятности летальности на 10%. В исследовании приняло участие около 28 тысяч мужчин и более 53 тысяч женщин из США.

В случае потребления только обработанного красного мяса (колбасы, ветчина, сосиски, мясные консервы) риск повышался.

По мнению ученых, в рационе следует ограничить красное мясо, но при этом потреблять больше цельнозерновых продуктов, а также свежих овощей и фруктов, которые являются источниками витаминов и ценных веществ, способствующих продолжительности жизни.

"Это исследование предполагает, что замена красного мяса (особенно обработанного) на здоровые альтернативы может способствовать долголетию", – отметили авторы исследования.

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