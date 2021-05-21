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Собянин: В Москве привитых в разы меньше, чем в Европе

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  • 21.05.2021, 12:51
Собянин: В Москве привитых в разы меньше, чем в Европе
Сергей Собянин

Мэр Москвы впервые публично посетовал на низкие темпы вакцинации.

Мэр Москвы Сергей Собянин впервые публично посетовал на низкие темпы вакцинации от коронавирусной инфекции в российской столице. По его словам, в Москве привитых от коронавируса меньше, чем в "любом европейском городе", а по сравнению с некоторыми городами их меньше в разы, передает svoboda.org.

О том, что темпы вакцинации в России ниже, чем во многих развитых странах - несмотря на то, что Россия одной из первых в мире заявила о разработке вакцины и запустила её в гражданский оборот - СМИ сообщали неоднократно, однако власти до последнего времени не комментировали эти сообщения.

О ситуации с вакцинацией Собянин рассказал на встрече с активистами, фрагмент записи которой опубликован в блоге мэра. Ответственность за низкие темпы вакцинации он возложил на самих граждан. "Продолжаем болеть, продолжают умирать люди и при этом не хотят прививаться", — сказал Собянин. По его словам, люди не спешат на прививочные пункты, даже несмотря на доступность вакцины и стимулирующие меры. "Мало того, что мы в поликлиниках прививаем, в торговых центрах прививаем, сейчас в парках прививаем, сейчас еще 1 тыс. руб. платим пенсионерам, чтобы они могли пойти отовариться в магазинах, лишь бы только привились, — но никого нет" - сказал Собянин.

По официальным данным, в Москве привились 1,3 миллиона человек (это примерно 10 процентов населения города) - при этом неясно, идёт ли речь о тех, кто получил две дозы вакцины или только одну. По словам Собянина, ожидалось, что их будет как минимум вдвое больше.

Накануне издание "Медуза", включённое властями РФ в список СМИ-"иностранных агентов", писало о том, что темпы вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа в Москве снизились до приблизительно шести тысяч человек в день – это в разы меньше, чем зимой. Чтобы привить 60 процентов населения к осени, как планируют власти, требуется увеличить число ежедневных прививок на порядок. Источники издания предполагают, что низкая скорость может быть связана с пассивностью властей при продвижении препарата на внутреннем рынке и их отчётами о победе над пандемией. В России карантинные меры существенно более мягкие, чем в большинстве стран мира.

Опросы свидетельствуют о том, что десятки процентов населения России не хотят прививаться от коронавирусной инфекции.

В Москве "Спутником V" по состоянию на среду было привито меньше людей, чем в столице Аргентины Буэнос-Айресе, куда вакцина поставляется с декабря, – обратил внимание редактор "Холода" Михаил Зеленский.

Официальных данных о числе привившихся в России нет. По оценкам, к середине мая их число составило около 13-14 миллионов человек, это меньше 10 процентов населения. Президент Владимир Путин говорил о 24 миллионах (разброс в данных может быть связан опять-таки с неясностью, что учитывается в статистике - привитые двумя дозами или же только первой).

При этом в Великобритании и США число привившихся приближается к 50 процентам, в ЕС, где вакцинация поначалу шла довольно медленно, сейчас прививаются по нескольку миллионов человек в день, а в Израиле вакцинирована более половины взрослого населения. Практика показывает, что в странах с высоким уровнем вакцинации эпидемия стремительно идёт на убыль.

В России официальное число новых случаев инфекции уже несколько месяцев держится на уровне 8-9 тысяч в день, а в Москве оно в последние недели начало расти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко в пятницу назвал ситуацию с коронавирусом в России напряжённой.

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