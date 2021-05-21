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Fitch: Беларусбанк вошел в кризис с высоким уровнем проблемных кредитов

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  • 21.05.2021, 12:59
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Fitch: Беларусбанк вошел в кризис с высоким уровнем проблемных кредитов

Американское рейтинговое агентство проанализировало риски Беларусбанка.

По данным агентства, остаточные риски по качеству активов, связанные с отложенным влиянием кризиса, слабость белорусского рубля и такие сложности, как ограниченная ликвидность в национальной валюте и высокая стоимость фондирования, будут сдерживать перспективы роста кредитования и прибыльности в 2021 году и потенциально — в 2022-м, сообщает officelife.media.

Беларусбанк вошел в кризис с относительно высокими уровнями проблемных кредитов, что объясняется участием банка в предоставлении кредитования согласно приоритетам государства в рамках выполняемых банком функций в проводимой политике, отмечает Fitch.

Финансирование предоставлялось в основном компаниям в госсобственности: около 73% от корпоративных кредитов на конец 2020 года. В 2020-м кредитование у Беларусбанка без учета влияния валютного курса увеличилось примерно на 22% (в среднем по сектору — 11%). Это произошло из-за необходимости дополнительного финансирования заемщиков, затронутых кризисом, и подкреплялось поддержкой капиталом, гарантиями от государства по кредитам и финансированием от центрального банка», — говорится в обзоре.

По данным Fitch, обесцененные кредиты у Беларусбанка (кредиты третьей стадии и приобретенные или созданные кредитно-обесцененные кредиты) составляли высокие 15,4% кредитов на конец 2020 года. Рейтинговое агентство прогнозирует, что они сократятся до 12,4% после реструктуризации в отношении крупной компании в госсобственности в первом квартале 2021 года. Кредиты второй стадии составляли еще 16,3%.

На конец 2020 года покрытие обесцененных кредитов индивидуальными резервами на потери по кредитам было невысоким, на уровне 17%, поскольку обслуживать долг заемщикам помогают государственные субсидии по процентным платежам или в некоторых случаях — выплаты по кредитам в соответствии с государственными гарантиями.

Fitch считает, что признание проблемных кредитов белорусских госбанков в отчетности по национальным стандартам будет проходить с задержкой, поскольку регулятивные послабления, которые помогали управлять показателями финансовой устойчивости и качества активов, продлены до конца 2021 года.

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