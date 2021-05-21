В Финляндии из-за забастовки отменены практически все пассажирские поезда 4 21.05.2021, 13:12

2,020

Фото: Peter Endig ZB Globallookpress

Забастовкой машинисты выражают протест против действий работодателя.

В Финляндии почти все пассажирские поезда государственного перевозчика VR сегодня отменены из-за забастовки машинистов. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

Забастовка влияет и на движение грузовых поездов. Также все пригородные поезда транспортной компании столичного региона HSL отменены. Их заменили другим транспортом, так как автобусы, которые курсируют на линиях, могут быть перегружены.

Забастовкой машинисты выражают протест против действий работодателя, который, по их мнению, нарушает действующий трудовой договор. Машинисты, в частности, считают, что VR заставляет их работать вне рабочего времени.

Забастовка продлится сутки. Машинисты вернутся к работе в субботу утром.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».