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Главный инфекционист Минска высказался о белорусском штамме COVID-19

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  • 21.05.2021, 13:21
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Главный инфекционист Минска высказался о белорусском штамме COVID-19

В Беларуси не устанавливают, какой штамм коронавируса вызвал заболевание у того или иного пациента.

Главный внештатный инфекционист комитета по здравоохранению Мингорисполкома заместитель главного врача по медицинской части Городской клинической инфекционной больницы Святослав Вельгин рассказал, проверяют ли пациентов с COVID-19 на то, каким именно штаммом они заражены и, в частности, на наличие специфического белорусского штамма. Об этом пишет kp.by.

Специалист заявил, что пациентам, госпитализированным с ковидом, не делают исследований для определения штамма, так как эти исследования очень дорогостоящие и не имеют практического значения для клиницистов. Больных лечат по протоколам, и согласно тому, какая у них наблюдается симптоматика. Каких-то особых симптомов после объявления о том, что в Беларуси появился свой штамм коронавируса, медики не заметили.

— Мы не заметили по пациентам нашей клиники, а у нас их достаточно какой-то особенной симптоматики, - отметил Вельгин.

По словам главного инфекциониста, eсть люди, которые попадают на больничную койку с ковидом повторно, уже переболев в 2020 году. Святослав Вельгин отметил, что тяжелых больных стало больше, но не считает, что это связано с новым штаммом.

- Мир на пике пандемии. И именно на пике, когда очень много заболевших, проявляется все разнообразие клинических форм коронавирусной инфекции. Касается это не только поражений легких, которые сейчас наблюдаем, но и поражений головного мозга, - сказал он.

О появлении белорусского штамма COVID-19 заявил заведующий лабораторией биобезопасности с коллекцией патогенных микроорганизмов Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии Анатолий Красько. По его информации, белорусский штамм менее агрессивен, чем индийский.

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