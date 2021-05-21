Поврежден энергомост, соединяющий Крым с Россией 3 21.05.2021, 13:36

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иллюстрационное фото

Энергетические резервы оккупированного полуострова упали на 25%.

Во временно оккупированном РФ Крыму повреждена одна из ниток энергомоста, которая проходит с Кубани на полуостров. Об этом заявил «министр» топлива и энергетики подконтрольного России «правительства Крыма» Евгений Рукавишников, сообщает sprotyv.info.

«По полученной вчера оперативной информации, повреждена одна из ниток энергомоста – одна фаза (линии) «Тамань» – «Кафа», первая цепь, что вызвало сейчас сокращение того ресурса резерва, который у нас имелся, на 25%», – сообщил Рукавишников.

Он также уточнил, что со стороны Кубани в Крым идут четыре кабельных линии энергомоста по три фазы.

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