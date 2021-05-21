Ученые нашли древний золотой артефакт, который сразу стал популярным во всем мире 2 21.05.2021, 14:01

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Необычный предмет насчитывает три тысячи лет.

Во время раскопок в китайской провинции Сычуань археологи нашли часть золотой маски, которой примерно три тысячи лет. Также ученые обнаружили другие артефакты из бронзы и слоновой кости.

Как передает CNN, раскопки проходили на археологическом памятнике бронзового века Саньсиндуй. Раскопки на территории продолжаются еще с середины прошлого века.

Администрация национального культурного наследия страны сообщила, что церемониальная маска весит 280 граммов. Также она изготовлена примерно на 84% из золота. Кроме маски также нашли золотую фольгу, артефакты из бронзы, слоновой кости, нефрита.

Ученые рассказывают, что на этой территории до 316 года до нашей эры располагалось королевство Шу. Новые находки, вероятно, раскроют больше тайн древнего государства.

В то же время в китайской социальной сети Weibo пользователи начали создавать мемы с найденной маской. Как пишет BBC, часть маски присоединяют на фото к лицам поп-звезд, а также дорисовывают по своему усмотрению ту часть маски, которой не хватает.

К шуткам в сети присоединился даже музей Саньсиндуй, где и происходят раскопки. Музей опубликовал снимок, на котором рядом с маской дорисовал пунктиром голову медведя.

Издание указывает, что археологические находки не впервые становятся мемами в сети. Так, в августе 2020 года в Китае нашли артефакты, которые пользователям напомнили головы свиней из игры Angry Birds.