В США заявили о наличии доказательств лабораторного происхождения COVID-19 5 21.05.2021, 14:09

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Отмечается, что еще в 2017 году американские дипломаты в Китае сообщали о проведении в лаборатории в Ухане опасных исследований коронавирусов.

Республиканцы из комитета по разведке Палаты представителей США заявили о наличии «существенных косвенных доказательств» лабораторного происхождения коронавируса в Китае. Как сообщает Fox News (перевод - «Униан») со ссылкой на их доклад, члены комитета призвали правительство США оказать давление на Китай для проведения исследования возникновения вируса.

«Значительные косвенные доказательства вызывают серьезные опасения, что вспышку COVID-19 могла вызвать утечка из Уханьского института вирусологии»,— говорится в докладе.

Республиканцы отметили, что еще в 2017 году американские дипломаты в Китае сообщали о проведении в лаборатории в Ухане опасных исследований коронавирусов без соблюдения необходимых норм безопасности. Также в докладе говорится, что в 2019 году у нескольких сотрудников лаборатории были симптомы, похожие на последствия COVID-19, и упоминается причастность китайских военных к институту в Ухане. При этом доказательств естественного происхождения вируса мало.

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