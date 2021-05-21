Бангладеш, Лаос, Мьянма: кто еще использует самолеты Як-130 и как они оказались в Беларуси? 5 21.05.2021, 14:16

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После трагедии в Барановичах возникли вопросы к властям.

Крушение Як-130 в жилой зоне в Барановичах с гибелью обоих пилотов привлекло внимание общества к проблемам отечественной авиации. Что это за самолеты Як-130, и как они оказались в Беларуси?

До приобретения в 2015 году Як-130 Беларусь не обновляла свой боевой авиапарк со времен Советского Союза. Да и Барановичский авиаремонтный завод уже не спасал — вопрос стоял в механической, а не электронной функциональности старой техники, пишет «Наша Нива».

Лукашенко в 2013-м говорил министру обороны России Сергею Шойгу, что ему «не хватает двух десятков современных самолетов». Что предлагала Россия в ответ? Разместить авиабазу.

Непродажа белорусам современных истребителей выглядит как политический расчет Кремля с целью в конце концов принудить к размещению войск на белорусской территории.

Цинизм российского отношения иллюстрирует такая история: в том же 2013-м Индия возвращала России 18 Су-30К в обмен на Су-30-МКИ. Россияне намеревались перепродать те самолеты по остаточной цене, что было бы выгодно Беларуси. Но самолеты… отдали в Анголу, у которой не было денег, поэтому России пришлось ее под эти поставки еще и кредитовать.

Самолеты в Анголу поставлялись из Барановичей, где на 558-м авиаремонтном заводе они были доработаны «фактически до уровня Су-30СМ».

О том, что имелась политическая подоплека, свидетельствует следующий факт — в итоге Беларусь все же получила несколько Су-30СМ, но лишь в 2019 году, когда вопрос авиабазы окончательно ушел с повестки дня.

А в те годы россияне в итоге согласились поставить лишь Як-130 — учебный самолет, который хотя и может взять под крылья до трех тонн вооружений, но считать его заменой или конкурентом истребителю нельзя.

Смысл компактного самолета-тренажера в том, чтобы готовить пилотов для новейших истребителей, существенно экономя при этом на амортизации. Но на момент поставки Як-130 в Беларуси просто не было таких истребителей, для пилотирования которых требовалось набраться опыта.

Отечественные и российские эксперты высоко ценят характеристики Як-130 и считают его неплохим — этот самолет можно считать аналогом штурмовика.

Военный эксперт Егор Лебедок в комментарии «Нашей Ниве» говорил, что такой стране, как Беларусь, 12 (их уже 11) самолетов хватит для решения штурмовых задач при локальном конфликте. Причем, по его мнению, это самолеты, которые мы можем обслуживать.

В то же время западные аналитики ставят Як-130 далеко позади аналогов из Тайваня, Китая и Кореи.

«Очень низкие показатели набора высоты, средняя маневренность, низкая оперативная высота и дозвуковая скорость, частично компенсируемая бортовой электроникой, сенсорами и доступом к продвинутому вооружению. Плохие летные показатели говорят, что он не сможет проявить себя в воздушном бою», — отмечалось о Як-130 в издании MilitaryMagazine, на которое часто ссылаются в России.

Помимо Беларуси и самой страны-производителя, такие самолеты имеются в небогатых странах: Мьянме, Бангладеш, Лаосе, Вьетнаме, Сирии и Алжире.

Украинцы тренируются на чешском L-39, который выпускался по 1996 год и может считаться морально устаревшим. У балтийских стран те же L-39. поляки тренируются на итальянском M-346, созданном на наработках Як-130 (компания Alenia Aermacchi Leonardo S.p.A. сначала вместе с Россией разрабатывала Як-130, но потом вышла из сделки и создала свой тренировочный самолет).

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