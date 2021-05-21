Die Welt: Байден закручивает гайки «Северному потоку-2» 3 21.05.2021, 14:23

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На самом деле президент США не ослабляет давления на проект «Газпрома».

В споре из-за российского газопровода "Северный поток-2" президент США, кажется, перешел к примирительному тону. Но на самом деле преемник Дональда Трампа лишь "закручивает гайки".

Об этом пишет Die Welt (перевод — УНИАН).

Президент Джо Байден отказался вводить санкции против компании-оператора "Северного потока-2", зарегистрированной в Швейцарии. Также наказания избежал немецкий друг Владимира Путина и исполнительный директор этой компании Маттиас Варниг. И эти новости всколыхнули не только Вашингтон.

До этого времени Байден критиковал "трубу", которая должна соединить Россию и Германию через Балтийское море. Он называл ее "плохой сделкой для Европы". Ведь она увеличит зависимость союзников в Западной Европе от России и поможет профинансировать агрессивную российскую политику. Именно об этом США до сих пор и говорили. Но теперь в своем тихом отчете для Конгресса Байден, похоже, отступил.

Правительство Германии всегда защищало" Северный поток-2", который принадлежит российскому "Газпрому". Немецкие чиновники также вступили в схватку с Вашингтоном за него. Американские угрозы ввести санкции против немецкий партнеров проекта в Берлине отвергли как незаконное вмешательство в немецкий и европейский суверенитет. Теперь решение администрации Байдена, кажется, начало процесс смягчения ситуации. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал неожиданное американское решение "шагом нам на встречу".

В России тоже обрадовались. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в Москве заговорил о"проблесках нормальности в американской политике". Между тем, раздражение врагов "Северного потока-2" в Вашингтоне было очень громким.

Представитель республиканцев в Комитете Палаты представителей по иностранным делам Майкл МакКол заявил, что отказ вводить санкции против оператора газопровода говорит, что Байден на самом деле никогда и не хотел бороться с "Северным потоком-2".

"Но Байдена не правильно поняли, на что указывают обстоятельства. Президент США лишь ответил на постоянные запросы республиканцев прояснить, какова позиция в отношении самой компании "Северный поток-2". Но она никогда не была целью американских санкций, даже во времена Трампа", - говорится в статье.

Все законы о санкциях, известные под аббревиатурами CAATSA, PEESA и PEESCA, всегда были нацелены против провайдеров услуг для "Северного потока-2". Наказания были предусмотрены для портов, владельцев кораблей и страхователей, которые помогали строить газопровод. Зато санкции против самой компании "Северный поток-2" никогда не упоминались в американских законах.

Так что так называемая политика "задабривания" от Байдена - это лишь подтверждение текущей юридической ситуации, которая была установлена еще во времена Трампа. Не более и не менее того. Но это не гарантирует, что санкции против "Северного потока-2" не будут введены вообще. Очевидно, такая возможность все еще существует.

"Отказ от санкций против "Северного потока-2" соответствует обещанию президента Байдена отстроить связи с европейскими союзниками и партнерами. И он сохраняет открытое пространство для дипломатического решения этого вопроса с Германией", - сказал изданию пресс-секретарь посольства США в Берлине.

Никто не может исключить, что обострение американских санкций произойдет, в зависимости от результатов дипломатических переговоров. В конце концов, даже несмотря на отказ от санкций против самой компании "Северный поток-2", Байден ввел дополнительные санкции против четырех других компаний, в том числе против российских владельцев кораблей, прокладывающих трубопровод.

"После наших шагов 19 мая под санкциями теперь оказалось наибольшее количество компаний, причастных к проекту. Это демонстрирует нашу решимость в борьбе против "Северного потока-2"", - прокомментировали в Госдепартаменте США.

"Восточный комитет немецкого бизнеса" уже посетовал на то, что новые шаги Вашингтона никоим образом не указывают на окончание спора. Как раз наоборот.

"Со все большим непониманием мы зафиксировали усиление давления санкций США против газопровода на этой неделе. Это вредит демократическому дискуссионному процессу в Европе и игнорирует легитимные интересы Германии", - сказал председатель комитета Оливер Хермес.

"Неприемлемо, что США с помощью своей политики блокировки провоцируют миллиардные убытки европейских компаний и налогоплательщиков, вмешиваясь в суверенитет демократических государств. Но при этом США продвигают собственные энергетические интересы с Россией", - добавил он.

В "Восточном комитете немецкого бизнеса" считают "Северный поток-2" ключевой инфраструктурой для энергетического обеспечения Германии и Европы.

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