Эксперты о рынке новостроек в Минске: Стоимость дешевых квартир за год упала на 4-19% 21.05.2021, 14:36

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Переломный момент на рынке новостроек в Минске произошел год назад.

Апрель 2020-го стал последним месяцев со знаком плюс в динамике цен. Все последующие месяцы они постепенно снижались. Как сильно подешевело жилье в новостройках за этот год, рассказали «Онлайнеру» специалисты агентства недвижимости «Твоя столица».

Последний раз цены на недвижимость пробили дно в 2017 году: тогда они упали на 35%, или на $640 за кв. м, а количество строящихся домов снизилось со 130 до 90. Дальше рынок потихоньку оживал, и со второго полугодия оформился тренд на увеличение стоимости на 1% каждый месяц. Этому способствовало снижение ставок по кредитам с 30% до 15%.

Рост продолжался вплоть до весны 2020-го, как вдруг случилось неожиданное: подскочил курс доллара, а Беларусь, как и весь мир, охватила пандемия коронавируса. Спрос на покупку «метров» заметно снизился: из-за страха неопределенности многие люди отодвинули решение жилищного вопроса на потом.

Первое ощутимое снижение цен на 2—5% (или на $30—50 за кв. м) произошло уже в мае. Правда, оно не было характерно для всего рынка в целом, а только для самого многочисленного и популярного сегмента — новостроек класса «Стандарт». Да и являлось скорее следствием точечных акционных предложений на определенные квартиры, например, трешки большой площади или жилплощади, расположенные на первых этажах.

Цены на дешевые квартиры упали, а вот стоимость дорогих почти не изменилась

Если верить статистике, в среднем цены на первичном рынке недвижимости за последний год снизились на 8%. Но эта цифра может быть намного выше в некоторых сегментах. Например, наибольшая просадка стоимости прослеживается в новостройках класса «Эконом» и «Стандарт» — от 4 до 19%. У «Комфорта» разброс меньше, но зато интереснее: однушки подорожали на 1%, а трешки подешевели на 10% и ниже. В сегменте «Престиж» почти ничего не изменилось, колебания происходят в пределах пары процентов.

— Падение имеет разные причины. Например, в классе «Эконом» оно произошло из-за появления большого количества предложений в «Минск-Мире» по цене существенно ниже средних по рынку, а не из-за уменьшения стоимости уже продававшихся новостроек. Многие покупатели, рассматривавшие до этого пригородные жилые комплексы, переориентировалась на дома в границах улицы Аэродромной, — отмечает эксперт Наталья Жалова.

В сегменте «Комфорт» снижение объясняется уходом с рынка дорогих проектов. Да и вообще цены здесь всегда непостоянные из-за большого разброса в площадях квартир (от 31 кв. м до 386 кв. м).

— Жилье уровня «Престиж» — наиболее дорогое из представленных, а к тому же и самое малочисленное: из 144 новостроек всего 14 можно отнести к этому типу. Благодаря высокой стоимости и большим площадям квартир (у однокомнатных средний размер — 52 «квадрата», двухкомнатных — 81 «квадрат», трехкомнатных — 110 «квадратов»), подобное жилье пользуется интересом у обеспеченных людей, обращающих внимание не на количество нолей, а на местоположение и качество строительства (планировку, будущее техническое оснащение и т. п.). Поэтому и спрос на такие дома в меньшей степени подвержен колебаниям на фоне экономической нестабильности. Это и объясняет отсутствие какого-либо существенного снижения цен за последний год, — объясняет она.

Специалисты признаются: определить объективный уровень цен сложно, поскольку на них влияет не только класс качества и локация дома, площадь и количество комнат в квартире, но и стадия готовности здания. В начале и в конце строительства стоимость одной и той же жилплощади может увеличиться на 20%.

— В прошлом году в продаже было 110 новостроек и все они ежемесячно продвигались по своим этапам готовности, так что средняя цена квадратного метра даже по классам качества менялась от месяца к месяцу и зачастую была неинформативной, — уверяет Наталья Жалова.

По мнению Натальи, наиболее показательным в плане рыночного ценообразования является самый многочисленный сегмент — «Стандарт», к которому в настоящее время относится около 80% новостроек.

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