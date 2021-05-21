The Economist: Богатые страны столкнулись с загадочным последствием COVID-19 2 21.05.2021, 14:47

6,056

Это стало заметно после ослабления карантина.

Когда богатые страны начали ослаблять карантин, они столкнулись с экономической загадкой. Бизнес выражает громкое беспокойство по поводу нехватки рабочей силы, даже несмотря на то, что вследствие пандемии коронавируса миллионы людей остаются без работы, пишет журнал The Economist (перевод — zn.ua).

В Америке всплеск расходов создает новые вакансии, но население не спешит заполнять новые рабочие места. Количество вакансий сейчас превышает 8 млн.

Нехватка работников становится все большей проблемой. Британские пабы, которые открыли свои двери после локдауна, ищут работников. В Австралии количество незаполненных вакансий на 40% превышает уровень до пандемии. Европа медленнее выходила из своей карантинной блокировки, но даже там незаполненные вакансии от Швейцарии до Германии превышают допандемический уровень.

Многие люди воспринимают новости о дефиците рабочей силы как положительную тенденцию. Если человеческий труд все еще востребован, то, возможно, прогнозы о том, что роботы оккупируют рынок труда, оказались ложными.

Руководителям компаний также приходится больше работать, чтобы найти персонал. McDonald's объявил, что повышает заработную плату, английские пабы отказываются от квалификационных требований для работников, а некоторые компании платят людям только за то, чтобы они пришли на собеседование. Общий рост заработной платы составляет более 3% в Америке. Большинство скажет, что это хорошие новости.

Но нельзя игнорировать негативные тенденции на рынке труда. Война между работодателями все еще может привести к инфляционной спирали. И дефицит отразится на экономике. Строительная компания, которая не может найти рабочих, будет строить меньше новых домов. Предприятия, которые все еще выходят из кризиса, могут испытать очередной финансовый удар.

Конечно, это еще не означает неконтролируемой инфляции и банкротства. Но сегодняшний дефицит рабочих - это также огромная потеря талантов. Согласно оценкам, сейчас в богатых странах работает на 30 млн человек меньше, чем до пандемии.

Чтобы рынки труда работали лучше, правительства должны учитывать такие важные моменты, как выплаты, паспорта и терпение. Для начала можно посмотреть на выплаты. В Америке бизнесмены уверены, что компенсационные выплаты безработным объясняют дефицит рабочей силы. Однако не все эксперты согласны с этим мнением.

Причины такой тенденции «туманные» во многих странах. Может показаться естественным, что британские посудомойщики предпочитают зарабатывать 80% своей зарплаты с отпуском за свой счет, чем стоять на кухне 12 часов в день за 100% заработной платы. Однако в марте Австралия, например, отказалась от своей схемы защиты рабочих мест, и дефицит рабочей силы ухудшился.

Учитывая эту неопределенность, решение заключается в изменении методов «поощрения» рабочей силы. Американский штат Аризона перераспределяет часть денег и предлагает выплаты в размере двух тысяч долларов людям, которые переходят на полный рабочий день. Свидетельства о действии бонусов за заполнение рабочих мест достаточно обнадеживающие.

Далее идет паспорт, который касается иммиграции. Временно усиленный пограничный контроль для остановки распространения коронавируса имеет смысл, но он не должен продолжаться и после пандемии. Ежегодная чистая миграция в Новой Зеландии упала с 92 тысяч до 7 тысяч человек. Австралия теряет мигрантов. Великобритания также столкнулась с иммиграционными изменениями вследствие Brexit.

Вот почему во многих странах такие отрасли, как сфера гостеприимства, что возлагается на иностранных туристов, столкнулась с наиболее острым дефицитом. Политики должны четко осознавать, что закрытые границы будут иметь болезненные последствия и полностью изменят ситуацию.

Еще одна важная вещь - терпение. Многие люди избегают работы из-за страха заразиться COVID-19. Однако в богатых странах относительно большое количество населения вакцинировалось от коронавируса. Некоторые отрасли уже начали резко приходить в упадок. Столкнувшись с изменениями такого масштаба, людям может потребоваться больше времени, чтобы построить новую карьеру. Упадок рынка труда не принесет выгоды ни одной из сторон. Возможно, время и правильная политика спасут ситуацию, резюмирует издание.

Пандемия COVID-19 сильно дестабилизировала рынок труда. Она уничтожила миллионы рабочих мест, вызвав падение занятости. Во многих странах безработица выросла до уровня, который наблюдался еще в 1930-х годах, причем основной удар на себя приняли низкоквалифицированные работники. Пандемия также обострила социальное неравенство, пишет журнал The Economist.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».