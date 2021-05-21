Россельхознадхор нашел опасные бактерии в продуктах, произведенных на Гомельщине 1 21.05.2021, 14:55

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Под усиленный лабораторный контроль с начала месяца попали 16 предприятий Гомельской области.

За две недели Россельхознадзор запретил ввоз на территорию Российской Федерации продукции двух предприятий Гомельской области. Издание «Флагшток» рассказало, что опасное нашли в наших продуктах.

С 13 мая в связи с повторным выявлением сальмонелл запрещен ввоз мяса птицы ОАО «Птицефабрика «Рассвет». Сальмонеллы являются причиной опасных кишечных инфекций.

С 22 мая после повторного выявления кокцидиостатика (динитрокарбанилида) в мясе птицы запрету также подлежит поставка продукции производственного цеха «Новосёлки» РДСУП «Белоруснефть-Особино». Кокцидиостатики — лекарственные вещества, которые дают птицам. Препарат всасывается в желудочно-кишечном тракте животных и попадает в органы и ткани. Кокцидиостатики имеют широкий спектр негативных воздействий на здоровье человека, поэтому их необходимо исключать из рациона за несколько дней до забоя животных.

Еще три предприятия Гомельской области теперь попали под усиленный лабораторный контроль со стороны российского ведомства:

- в говядине Калинковичского мясокомбината обнаружены бактерии рода Listeria monocytogenes, вызывающие такую опасную бактериальную инфекцию, как листериоз. Ежегодно в мире листериозом заболевают около 1600 человек и около 260 умирают;

- в сыре Светлогорского филиала «Калинковичского молочного комбината» выявили наличие запрещенного консерванта натамицина;

- в яйцах Гомельской птицефабрики обнаружены сальмонеллы.

Последний раз запрет на ввоз продукции гомельских предприятий на территорию России вводился в феврале 2021 года, когда в мясных продуктах Гомельского мясокомбината повторно выявили наличие кокцидиостатика (динитрокарбанилида). Тот запрет до сих пор не снят.

Всего с начала месяца под запрет Россельхознадзора попала продукция 4 белорусских предприятий, усиленный контроль введен в отношении 16.

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