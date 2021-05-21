«Он включит телевизор и увидит там «Лебединое озеро» Герман Обухов, obozrevatel.com

21.05.2021, 15:03

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Однажды Путин проснется и обнаружит вместо сотрудников ФСО мрачную толпу с вилами и кувалдами.

Многие уже хорошо подзабыли, а кто-то вообще не знает – как относился советский народ к членам Политбюро ЦК КПСС и как они уходили. Страна жила и не верила, что когда-нибудь Леонид Брежнев уйдет по своей или Божьей воле. Он стоял у руля партии в качестве Генерального секретаря ЦК КПСС и фактически правил всей той огромной империей зла, называвшейся Советским Союзом, 17 лет. Леонид Брежнев ушел в мир иной в ноябре 1982 года, не дожив до своего 76-летия всего один месяц. Его сменил больной Юрий Андропов, правивший страной всего два года с 1982 по 1984 год и не доживший даже до своего 70-летия. После Андропова на вахту встал не менее дряхлый Василий Черненко, покинувший в 1985 году наш мир в 73 года.

Когда на смену "кремлевским старцам" пришел молодой и энергичный 54 летний Михаил Горбачев, это удивило весь мир. Времени на раздумья у Горбачева не было совсем, страна находилась в глубоком кризисе, как политическом, так и экономическом. Цена на нефть практически не давала никакой валютной прибыли, с прилавков магазинов начали исчезать продукты первой необходимости, война в Афганистане наносила огромный урон как экономике, так и политическому имиджу Советского Союза. Советская армия так и оправилась от поражения на земле и в воздухе, которое нанес Израиль ей и ее союзнику Ливану в 1982 году, превратив все ее ПВО и ВВС в груду металлолома. Гонка вооружений измотала Советский Союз и требовались совершенно кардинальные шаги для перемен. Так начиналась перестройка, освобождение всех политзаключенных и вскоре вывод всех советских войск из Афганистана. Через 5 лет империя развалилась, ее не смогли удержать ни штыки, ни чекистская агентура.

История повторяется просто зеркально. Сегодня 68-и летний бывший чекист Владимир Путин, ставший президентом России и правивший уже 20 лет, заявляет: "Все нас пытаются укусить или что-то от нас откусить. Но они должны знать, что мы зубы выбьем всем, чтобы они не могли кусаться". Володя Путин, вероятно, давно не посещал сибирские города и понятия не имеет, что вся Сибирь уже давно китайская. Там русские дети разговаривают на китайском и когда приходят домой из детских садиков, то родители их уже не понимают. Сибирь фактически отдана без боя и без "пыли" Китаю и говорить о каких-то "выбитых зубах" не просто смешно, но и нелепо. Чтобы окончательно закрепить за собой эту территорию, Китай может прибегнуть ровно к тому же ухищрению, как Россия по отношению к Крыму. Достаточно одной провокации с китайским населением в Сибири и убийством китайских граждан, как Китай в целях защиты своих граждан за один день займет всю Сибирь от Иркутска до Хабаровска и Путин даже и не пикнет. Вы посмотрите аэросъемку тех мест – 4-полосное бетонное шоссе идет по территории Китая и обрывается у границы с Россией! Зачем? Неужели Путин думает, что в Пекине сидят идиоты?

У современных кремлевских старцев короткая память либо они впадают в маразм, наследуя традиции Генсеков Политбюро. Сегодня 2 триллиона долларов, украденных у народа и страны, на Западе, там же виллы, яхты, самолеты, дети, жены и любовницы. С кем Путин собирается воевать? Ему руки оторвут, если он потянется к красной кнопке. Клептократия и мафия, однако, не вечны. Всему приходит конец. Это произойдет также неожиданно, как и с Советским Союзом. Однажды Путин проснется и обнаружит вместо сотрудников ФСО мрачную толпу с вилами и кувалдами. Он включит телевизор и увидит там "Лебединое озеро".

Герман Обухов, obozrevatel.com

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