закрыть
21 мая 2021, пятница, 15:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Генерал в Лиде рассказал, что произошло с самолетом в Барановичах и почему летчики катапультировались так поздно

2
  • 21.05.2021, 15:12
  • 3,584
Генерал в Лиде рассказал, что произошло с самолетом в Барановичах и почему летчики катапультировались так поздно

Решение направить самолет в сторону от жилья экипаж принял совместно.

Во время церемонии прощания с погибшими летчиками в Лиде 21 мая заместитель командующего ВВС и войсками ПВО - начальник авиации Александр Карев рассказал, что решение направить самолет в сторону от жилья летчики приняли совместно.

По словам Карева, однозначные выводы о произошедшем делать рано. Однако, в общих чертах ситуация выглядит следующим образом: произошел отказ системы управления, траектория полета сместилась в сторону города. При этом на какие-то мгновения самолет вновь становился управляемым, сообщает БелТА.

— Это и дало надежду. Решение у ребят было однозначным. Чувствуя, что самолет в какие-то секунды становится управляемым, они попытались направить его в сторону от города, — сказал Карев.

Он также подчеркнул, что решение действовать таким образом было совместным.

— В этом самолете, если катапультируется один, то выходит весь экипаж. Нельзя сделать так, чтобы один летчик выскочил, а второй остался. Они сделали все, что могли. В том, что это героический поступок, нет никаких сомнений. Летчики выполнили свой долг до конца, — отметил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО — начальник авиации.

Он обратил внимание, что экипаж до самого удара воздействовал на ручку управления. Высоты, чтобы покинуть безопасно самолет, летчикам не хватило.

Напомним, накануне Барановичи простились с погибшими летчиками. Их память почтили минутой молчания, с оркестром и ротой почетного караула. Тела 20 мая доставил в Лиду спецрейс Ан-26.

Трагедия произошла в Восточном микрорайоне, на улице Розы Люксембург, днем 19 мая. Во время крушения военного самолета Лидской штурмовой авиабазы Як-130, случившегося в Барановичах, погибли два летчика — командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й штурмовой авиационной базы майор Андрей Ничипорчик (1987 года рождения) и лейтенант Никита Куконенко (1998 года рождения) — летчик звена учебно-боевой эскадрильи 116-й штурмовой авиационной базы. Оба летчика были женаты, у Андрея Ничипорчика трое детей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович
Перед дефолтом
Перед дефолтом Дмитрий Болкунец
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима Валерий Карбалевич
Человек из бункера торопится на Площадь
Человек из бункера торопится на Площадь Владимир Халип