Генерал в Лиде рассказал, что произошло с самолетом в Барановичах и почему летчики катапультировались так поздно 2 21.05.2021, 15:12

3,584

Решение направить самолет в сторону от жилья экипаж принял совместно.

Во время церемонии прощания с погибшими летчиками в Лиде 21 мая заместитель командующего ВВС и войсками ПВО - начальник авиации Александр Карев рассказал, что решение направить самолет в сторону от жилья летчики приняли совместно.

По словам Карева, однозначные выводы о произошедшем делать рано. Однако, в общих чертах ситуация выглядит следующим образом: произошел отказ системы управления, траектория полета сместилась в сторону города. При этом на какие-то мгновения самолет вновь становился управляемым, сообщает БелТА.

— Это и дало надежду. Решение у ребят было однозначным. Чувствуя, что самолет в какие-то секунды становится управляемым, они попытались направить его в сторону от города, — сказал Карев.

Он также подчеркнул, что решение действовать таким образом было совместным.

— В этом самолете, если катапультируется один, то выходит весь экипаж. Нельзя сделать так, чтобы один летчик выскочил, а второй остался. Они сделали все, что могли. В том, что это героический поступок, нет никаких сомнений. Летчики выполнили свой долг до конца, — отметил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО — начальник авиации.

Он обратил внимание, что экипаж до самого удара воздействовал на ручку управления. Высоты, чтобы покинуть безопасно самолет, летчикам не хватило.

Напомним, накануне Барановичи простились с погибшими летчиками. Их память почтили минутой молчания, с оркестром и ротой почетного караула. Тела 20 мая доставил в Лиду спецрейс Ан-26.

Трагедия произошла в Восточном микрорайоне, на улице Розы Люксембург, днем 19 мая. Во время крушения военного самолета Лидской штурмовой авиабазы Як-130, случившегося в Барановичах, погибли два летчика — командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й штурмовой авиационной базы майор Андрей Ничипорчик (1987 года рождения) и лейтенант Никита Куконенко (1998 года рождения) — летчик звена учебно-боевой эскадрильи 116-й штурмовой авиационной базы. Оба летчика были женаты, у Андрея Ничипорчика трое детей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».