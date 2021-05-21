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В Нидерландах заселили первый в Европе жилой дом, напечатанный на 3D-принтере

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  • 21.05.2021, 15:21
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В Нидерландах заселили первый в Европе жилой дом, напечатанный на 3D-принтере
Фото: Bart van Overbeeke

В доме есть две спальни и гостиная.

В Эйндховене (Нидерланды) открыл двери для своих жильцов первый в Европе дом, созданный при помощи технологии 3D-печати, пишет сайт euro-pulse.ru.

В одноэтажном доме, за проживание в котором арендаторы будут платить 800 евро в месяц, есть две спальни и гостиная. Дом состоит из 24 печатных бетонных элементов, которые были напечатаны слой за слоем на фабрике в Эйндховене. Затем их доставили грузовиком на строительную площадку и установили на фундамент.

В Нидерландах активно используют 3D-печать для создания зданий и общественных сооружений. В конце прошлого года в парке Роттердама появился мост из переработанных отходов (преимущественно из пластика), напечатанный на 3D-принтере.

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