Врачи дали совет, как повысить иммунитет без лекарств 21.05.2021, 15:27

Этот способ доступен практически всем.

Не такое небольшое количество людей на Земле может уверенно заявить, что не имеет проблем со здоровьем. Но даже при отсутствии каких-либо патологий никто не застрахован от сезонных вирусных обострений, пишет сайт medicina.ua.

Если исключить медикаментозную профилактику, то одним из наиболее действенных способов укрепляющих иммунитет является закаливание. Закаливание представляет собой подготовительный процесс, позволяющий адаптироваться организму к «атакам» путем создания барьера.

Главные и настоятельные рекомендации врачей, для тех кто решил прибегнуть к такой методике усиления иммунитета - постепенность, иначе можно получить абсолютно обратный эффект.

Врачи советуют:

Приступать к процедурам только здоровым. Понижения температуры тела при наличии гриппа или ангины, может спровоцировать серьезные осложнения.

Соблюдать режим. Только методичный и регулярный подход к закаливанию способен дать результат на перспективу. В случае. Если вы на какой-то период прекратили процедуры закаливания, возвращаться к ним стоит в щадящем режиме.

Использовать комплексный подход. Сочетайте закаливание со спортом и правильным питанием, физические нагрузки ускорят создание надежного инфекционного барьера, а здоровый рацион поддержит его витаминами и микроэлементами.

Ориентироваться на ощущения. Закаливание – это самоконтроль, так как стремясь к быстрым результатам мы можем набрать слишком интенсивный темп, тем самым навредив себе. Процесс закаливания не должен вызывать неприятных и тем более болевых ощущений.

Не менее полезны для иммунной системы и продукты, содержащие пробиотики. Они способствуют правильной работе кишечника и помогают организму вырабатывать антитела к вирусам, тем самым оберегая его от болезней. К ним относятся кисломолочные продукты, квашеная капуста, хлеб на закваске, сыр тофу и другие.

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