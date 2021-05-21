Уволился еще один врач — теперь из РНПЦ травматологии 21.05.2021, 15:35

Сергей Худницкий с коллегами

фото: ortoped.by

Сергей Худницкий возглавил отделение острой и осложненной травмы еще в 1983 году.

— Я уже пенсионер полтора года, работал на пенсии. Хотел уйти ещё зимой, но дотянул до лета. Эмоционально выгорел. 39 лет врачом, из них 36 лет заведующим — устал, честно говоря, — рассказывает «Еврорадио» травматолог-ортопед Сергей Худницкий. О его увольнении из РНПЦ травматологии и ортопедии стало известно 20 мая.

— На его счету множество удачных операций, спасённых жизней и судеб. Благодаря ему были сделаны важные инновационные шаги в развитии белорусской травматологии, он автор нескольких патентов, — так отзываются о враче коллеги.

Телеграм-канал “Белые Халаты. News” сообщает, что Худницкого уволили по причине “неравнодушия к происходящему в Беларуси и по причине своей гражданской позиции”.

Мужчина рассказывает, что “неравнодушие” действительно есть. Но с политикой свой уход из РНПЦ не связывает.

— Скажу так: за всю свою сознательную жизнь я никогда за Лукашенко не голосовал и представителем ябацек не являюсь. Но это увольнение связано с моим личным желанием. Просто это уже для меня тяжело. А ещё в связи с тем, что шестая больница закрыта под COVID, все эти пациенты пошли на нас. Это каждый день в двух операционных, в трёх — по три раза в неделю, — объясняет врач.

Сергей Худницкий возглавил отделение острой и осложнённой травмы в 1983 году. Он говорит, что проблемы существуют в каждой организации, в том числе и в РНПЦ. Одна из таких проблем — финансирование науки.

Сергей Худницкий с коллегами / ortoped.by

— У нас некоторые научные сотрудники с начала года перешли на ставки врачей, потому что в науке проблемы с финансированием. Через Минфин и другие ведомства утверждаются научные программы, и потом из этих денег получают зарплаты. Есть такая проблема, но говорят, что в начале июня должно всё наладиться.

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