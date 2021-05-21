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Какой будет погода на выходных

  • 21.05.2021, 15:40
Какой будет погода на выходных

Прогноз погоды по Беларуси на 22 - 24 мая.

22 мая погодные условия в Беларуси ночью будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, днём скажется влияние фронтальных разделов, смещающихся с юго-запада Европы, пишет сайт pogoda.by.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами по западной половине, днём на большей части территории республики дожди, в отдельных районах грозы. В дневные часы местами по северо-западу сильные дожди. Ветер юго-западный умеренный, при грозах порывистый, днём местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью +6..+12°С, днём от +14°С по северо-западу до +23°С по юго-востоку. Атмосферное давление будет падать.

23 мая сохранится влияние фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы. Облачно с прояснениями. Во многих районах республики кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха ночью +7..+13°С, днём +14..+20°С.

24 мая в ночные часы погоду будет формировать неустойчивая прохладная воздушная масса, днём на большую часть страны распространится область повышенного атмосферного давления. Переменная облачность. Ночью в отдельных районах страны кратковременные дожди, днём преимущественно без осадков. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха ночью +5..+11°С, днём +15..+22°С.

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