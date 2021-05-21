ЕС пожертвует 100 миллионов доз вакцин бедным странам 1 21.05.2021, 16:02

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Европейский Союз намерен пожертвовать не менее 100 млн доз вакцин против COVID-19 бедным странам до конца этого года. Об этом заявила в пятницу президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Европа ставит цель пожертвовать не менее 100 млн доз странам с низким и средним уровнем дохода до конца 2021 года", - сказала фон дер Ляйен в Риме, где стартовал глобальный саммит по координации мировой борьбы с пандемией.

Еврокомиссия в четверг подтвердила третье соглашение с компаниями о покупке до 1,8 миллиарда доз вакцины до 2023 года после 600 млн доз, заказанных по двум предварительным контрактам.

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