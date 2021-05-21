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«Пойдешь в магазин, почти ничего не купишь, а денег много отдашь»

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  • 21.05.2021, 16:17
  • 4,182
«Пойдешь в магазин, почти ничего не купишь, а денег много отдашь»

Белорусы в шоке от роста цен.

«Вечерний Бобруйск» поговорил с молодой мамой Диной.

Дина иногда следит за курсом доллара и в целом за финансовыми новостями.

– Смотрим. Ужасаемся, конечно.

– Происходящее в экономике как-то влияет на вашу жизнь?

– Да, очень. Цены поднялись, и ничего нормально не купить. Пойдешь в магазин, почти ничего не купишь, а денег много отдашь…

Рост цен женщина связывает с общим кризисом в стране. Говорит, зарплаты и пособия тоже растут, но не соразмерно.

– Пособие поднялось чуть-чуть, пенсии поднялись чуть-чуть. Как старикам жить? Им не заработать же никак…

– В чем выгоднее хранить сбережения, как думаете?

– Только дома у себя. И наверное в долларах. Рубли обесценятся когда-нибудь.

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