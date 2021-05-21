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Полгода ограничениям на выезд из Беларуси

  • 21.05.2021, 16:48
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Полгода ограничениям на выезд из Беларуси

Как белорусы обходят запрeт?

Продолжаем считать месяцы от момента, когда страна закрылась (частично) изнутри. Сегодня исполнилось полгода с тех пор, как заработало постановление совмина №705, вводящее ограничения на выезд из Беларуси. Документ предсказуемо вызвал возгласы о «железном занавесе», но все же это другое. Некоторые белорусы, как всегда, приноровились «пролазить под занавес», пишет «Онлайнер».

Выезжать нельзя. Но если очень надо — можно

Итак, согласно обновившимся прошлой зимой правилам, с 21 декабря 2020 года покидать Беларусь по земле разрешено только определенным людям. Большинству остальных (кроме особых категорий) страну тоже разрешено покидать — но только по воздуху.

Минздрав мотивировал запрет так: «На фоне борьбы с распространением COVID-19 принято решение временно приостановить выезд граждан из страны через наземные пункты пропуска. Решение принято для предотвращения международного распространения COVID-19 и снижения нарастания активности эпидемического процесса. В том числе и с учетом того, что пересечение границы сопровождается повышенными рисками распространения COVID-19».

Вообще, список тех, кого не касается запрет, довольно обширный, туда сложно не попасть. Разрешено выезжать при наличии чрезвычайных обстоятельств (на усмотрение ГПК), транспортникам, командировочным, к больному родственнику, на похороны (а также сопровождающим), на лечение, работу, учебу и так далее.

А если смог в него не попасть, то надо что-то придумать. Журналисты подробно рассматривали, как это работает, на примере многострадального белорусского автобуса, который не впустили в Украину тамошние пограничники. Собственно, причина отказа там была совсем другая (липовые ПЦР), но так мы узнали, что автобус с туристами дважды без проблем преодолел белорусские пункты пропуска — и дважды уперся в Украину. Оказывается, у людей, направлявшихся от разных турфирм во Львов, были довольно забавные «командировочные удостоверения» (клиенты говорят, что о них не подозревали, все хранилось у сопровождающего). Обратите внимание, как сформулирована цель командировки.

Украина к тому моменту находилась в «красном» списке нашего Минздрава. Примечательно, что наличие командировки отменяет и 10-суточную изоляцию по прибытии из «красных» стран. В данном случае людям, не доехавшим до цели путешествия, пришлось отправиться на карантин (по крайней мере, они должны были).

В то же время Госпогранкомитет рассказывал про случай, когда уголовное дело за поддельную командировку завели на туристов, вернувшихся из Турции, и на представителей турфирмы. Чем там дело кончилось, пока непонятно. Но ГПК говорил еще про 20 случаев, когда выявлялись поддельные документы для обхода изоляции.

Как изменился поток?

Повлияло ли постановление №705 на число выезжающих? Госпогранкомитет не публиковал цифры, но в пресс-службе заверяют, что «существенно».

Между тем впереди лето и кто-то, возможно, попробует найти причины ехать на юг автотранспортом. Стоит отметить, что Украина по-прежнему у нас в «красном» списке, зато Россия не числится среди стран, где «регистрируются случаи COVID-19». Правда, она заперта (с оговорками) с той стороны. Но и тут многие находят обход.

Иногда это заканчивается проблемами.

Их нравы

Ясно, что практически все страны ввели ограничения или запреты на въезд. Но о том, что можно ограничить и выезд, чтобы уменьшить общий трафик и контакты с заразой, догадались немногие. Из наших соседей у Украины таких правил не обнаружено — уезжай, если тебя куда-то впустят.

Правительство Польши ограничилось советом: принимая решение о выезде, учитывать возможные трудности с возвращением (транспорт, изоляция, дополнительные медицинские расходы и хлопоты).

Литва задолго до нас, прошлой весной, запретила своим гражданам выезд в 18 стран «особого риска» — в том числе в Китай, многие страны ЕС и Египет. Не только по земле, но и любым другим способом.

Латвия прямо перед нами, в декабре, закрыла выезд (любым путем) в «красные» страны. Разрешение можно получить только по «гуманитарным причинам».

Россия с марта прошлого года также ограничила выезд для простых граждан «гуманитарными» основаниями (учеба, лечение, семейные обстоятельства и пр.). Лазейкой для туристов из РФ стала как раз Беларусь.

Что дальше

В Совмине сообщили, что пока нет новой информации относительно того, как долго еще будет работать постановление. Отметили, что в подобных случаях разработчиками акта являются заинтересованные ведомства — в данном случае Минздрав и погранслужба. Там на этот счет тоже тишина: одни просто молчат, другие напоминают, что являются исполнителями.

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