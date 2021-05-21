Грецию и Испанию охватили масштабные лесные пожары: видео
- 21.05.2021, 16:52
К тушению пожаров привлечены сотни спасателей и авиация.
Часть Греции охватили масштабные лесные пожары. Загорелось в окрестностях Афин в курортном городке Лутраки, пишет «Униан».
Как отмечается, уже выгорели 20 квадратных километров леса и несколько зданий. Информации о пострадавших пока нет.
Дым от пламени накрыл греческую столицу, из-за чего в городе ухудшилась видимость. Власть уже провела немедленную эвакуацию четырнадцати деревень и трех монастырей в горах.
К тушению пламени привлечены сотни пожарных и авиация.
Страдает от пожаров и испанский остров Тенерифе, на котором пламя охватило 400 гектаров территории.