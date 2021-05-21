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Грецию и Испанию охватили масштабные лесные пожары: видео

  • 21.05.2021, 16:52
Грецию и Испанию охватили масштабные лесные пожары: видео
фото: REUTERS

К тушению пожаров привлечены сотни спасателей и авиация.

Часть Греции охватили масштабные лесные пожары. Загорелось в окрестностях Афин в курортном городке Лутраки, пишет «Униан».

Как отмечается, уже выгорели 20 квадратных километров леса и несколько зданий. Информации о пострадавших пока нет.

Дым от пламени накрыл греческую столицу, из-за чего в городе ухудшилась видимость. Власть уже провела немедленную эвакуацию четырнадцати деревень и трех монастырей в горах.

К тушению пламени привлечены сотни пожарных и авиация.

Страдает от пожаров и испанский остров Тенерифе, на котором пламя охватило 400 гектаров территории.

фото: REUTERS
фото: REUTERS
фото: REUTERS
фото: REUTERS

фото: REUTERS
фото: REUTERS
фото: REUTERS
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