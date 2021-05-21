МИД Польши вызвал главу посольства Беларуси в Варшаве 6 21.05.2021, 16:59

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Фото: charter97.org

Польские власти потребовали разъяснения слов генпрокурора Беларуси Андрея Шведа.

Польские власти потребовали разъяснения слов генерального прокурора Беларуси Андрея Шведа, сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на wnp.pl.

Андрей Швед ранее заявлял, что «получена информация о живых нацистских преступниках, которые принимали участие в действиях карательных батальонов во время войны на территории Беларуси». Швед отметил, что «в первую очередь это касается литовских батальонов СС и Армии Крайовой армии», в связи с чем ы в Литву и Польшу будут направлены поручения об оказании «правовой помощи».

В МИД Польши считают, что последние шаги белорусских властей в области исторической памяти исходят не из Минска, но считают, что Беларусь обостряет отношения с Польшей и Западом для формирования имиджа внешнего врага. Свою позицию по этому поводу МИД Польши довел до временного поверенного в делах Беларуси в Варшаве.

«Министерство иностранных дел попросило разъяснений относительно того, являются ли заявления генерального прокурора публицистическими или отражают официальную позицию белорусских властей и являются новыми руководящимися принципами в отношениях с Польшей», - заявили в МИД Польши.

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