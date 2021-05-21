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Сотрудников tut.by не освободили через 72 часа

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  • 21.05.2021, 17:14
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Сотрудников tut.by не освободили через 72 часа
Архивное фото ТАСС

Как минимум троих задержанных переводят в СИЗО в Жодино.

- У многих наших коллег истекли 72 часа с момента задержания. Но их не отпустили, пишет телеграм-канал tut.by.

На Окрестина сообщили, что как минимум троих задержанных переводят в СИЗО в Жодино.

Это главный редактор Марина Золотова, редактор Ольга Лойко, журналист Елена Толкачева.

Перевод в СИЗО означает, что они являются подозреваемыми. Судя по озвученной ранее информации по уголовному делу по об уклонении от уплаты налогов (ч.2 ст.243 УК Беларуси).

Мера пресечения под стражу избирается сразу на два месяца, но в течение 10 суток с момента задержания подозреваемому должно быть предъявлено обвинение. Если оно не предъявлено, мера пресечения отменяется, то есть наших коллег могут отпустить из-под стражи и через 10 дней.

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