Ученые зафиксировали загадочные радиовсплески в космосе 1 21.05.2021, 17:27

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Радиовспышки могут выделять столько энергии за тысячную долю секунды, сколько Солнце выделяет за год.

Ученые определили несколько галактик, из которых исходили загадочные мощные радиовсплески, пишет «Униан».

Охотясь за окрестностями быстрых радиовсплесков, астрономы с помощью космического телескопа Хаббл проследили четыре из них до четырех далеких галактик.

Как сообщается, эти радиоимпульсы исчезают в мгновение ока, поэтому исследователям трудно определить, откуда они точно приходят.

По данным астрономов радиовспышки могут выделять столько энергии за тысячную долю секунды, сколько Солнце выделяет за год.

Одно из главных возможных объяснений этих колоссальных энергетических цунами - сильный взрыв молодого магнетара.

Магнетары - это нейтронные звезды с необычайно мощными магнитными полями.

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