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Президент Франции Макрон намерен возродить НАТО

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  • 21.05.2021, 18:05
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Президент Франции Макрон намерен возродить НАТО
Эмануэль Макрон

Макрон призвал воспользоваться предстоящим в июне саммитом альянса для укрепления сотрудничества.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в преддверии июньского саммита НАТО призвал усилить сплоченность между членами альянса. "Мы хотим возродить Североатлантический альянс. Следующий саммит НАТО 14 июня в Брюсселе должен привести к усилению сплоченности. Солидарность между союзниками - не просто слово. Она подразумевает уважение, ответственность друг перед другом. Она означает, что каждый союзник должен бороться за соблюдение норм международного права и правил прозрачного поведения", - заявил он в ходе встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Елисейском дворце в Париже в пятницу, 21 мая, передает DW.

"Солидарность означает - не преследовать национальные интересы, противоречащие интересам безопасности других союзников, как это бывало в последние годы в Сирии, восточном Средиземноморье, Ливии, на Кавказе и в случае с совместимостью систем вооружений, что абсолютно критично для НАТО", - подчеркнул Макрон, намекая, очевидно, на Турцию, закупившую у России зенитно-ракетные комплексы С-400 и пославшую солдат в Ливию.

Независимость Европы в сфере безопасности

Президент Франции вновь призвал усилить независимость Европы в сфере безопасности, отметив в этой связи, что его страна в 2020 году достигла планки расходов на оборону на уровне 2 процентов ВВП, несмотря на пандемию коронавируса и борьбу с терроризмом в Африке.

Главы государств и правительств 30 стран НАТО на саммите 14 июня, в числе прочего, обсудят политику России, которую на Западе воспринимают как агрессивную, и последствия усиления Китая для ситуации в сфере безопасности. В саммите НАТО впервые примет участие президент США Джо Байден.

Во время правления в США президент Дональда Трампа Макрон поставил НАТО диагноз "смерть мозга" и призвал к самостоятельной политике Европы в сфере безопасности. Осенью 2020 года он раскритиковал министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), назвавшую стратегическую автономию Европы "иллюзией".

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