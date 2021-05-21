Как в Беларуси вакцинируют от коронавируса? 21.05.2021, 18:10

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Минчане рассказали о своем опыте.

С разработкой вакцин появилась надежда на возвращение докоронавирусной жизни: открытые границы, выход из локдаунов и полноценный рабочий день в офисе. Однако отношение к вакцинам от COVID-19 разное: одни им не доверяют и настроены весьма скептически, а другими они воспринимаются как единственное спасение от болезни.

Как проходит вакцинация в Беларуси? «Белсат» пообщался с минчанами, которые привились вакциной «Спутник-V», спросили об их реакции на прививку и впечатлении от вакцинации.

Влад записался на вакцинацию через онлайн-форму на сайте столичной 19-й поликлиники в начале апреля. Через три недели ему позвонили и предложили прийти на прививку в этот же день или на следующий, а также самому выбрать время и прививку – китайскую или российскую. Он выбрал второй вариант.

Влад

Фото представлено «Белсату»

В поликлинике для вакцинации выделили специальную зону – два кабинета. В первом доктор описывает состояние, спрашивает о заболеваниях, во втором делают прививку.

«Я подписал согласие на процедуру, и мне дали справку о прохождении первой фазы, после чего перевели в другой кабинет, где и делали прививку. Сам процесс ввода инъекции практически не ощущался», – рассказывает Влад.

«После прививки мне сказали еще полчаса быть в поликлинике, чтобы проследить реакцию организма: если вдруг появятся признаки аллергии, чтобы они могли сразу помочь», – говорит парень.

По словам Влада, никаких побочных реакций у него не было: «В первый вечер ничего не происходило: место укола не болело, и температура не поднималась, как это бывает. Для меня последствий прививки вообще не было, будто ничего и не делал».

Справка о вакцинации

Фото представлено «Белсату»

Однако у 25-летней Анны, которая делала прививку в Минской центральной клинической районной больнице, ситуация была совсем другая.

«Осмотр терапевта перед прививкой был никакой. Он вообще ничего не проверял, просто из головы написал, что у меня температура 36,7, сатурацию (норма кислорода в крови) написал 98 %. Но на деле ничего не измерял, заполнил письмо осмотра и дал подписать, что я со всем согласна», – рассказывает Анна.

Потом девушку отвели в профилактический кабинет и из холодильника достали вакцину. Ампулу не показали, только сказали, что это российский «Спутник», и сразу после прививки отпустили домой.

«Никто не сказал: «Подождите, мы должны проследить вашу реакцию на прививку». Не сказали, что делать при температуре, которая приемлема, стоит ли сбивать температуру и чем. Ничего не объяснили, делайте что хотите. Я потом уже сама все изучала и читала. Всем абсолютно все равно. Никаких документов, что я сделала прививку, тоже не дали, только сказали самой отсчитать 21 день и прийти на вторую прививку. Но они сами должны позвонить и пригласить», – возмущается девушка.

Фото: AMANDA PEROBELLI / Reuters / Forum

Последствия от первой прививки для Анны были тяжелые: процесс ввода был болезненный, а к вечеру температура тела поднялась до 39,2 градуса, и это уже после принятия жаропонижающих средств. Общее самочувствие ухудшилось, было очень плохо. На следующий день тоже была температура.

Через 21 день от первой прививки никто так и не позвонил из поликлиники, чтобы пригласить сделать вторую дозу. «Я сама отсчитала дни, позвонила и приехала», – говорит девушка.

«Пришла в поликлинику утром, а передо мной было уже человек 50 в очереди, в маленьком помещении в коридоре, где дистанция вообще не соблюдалась. Было много пожилых людей», – вспоминает Анна.

Во второй раз перед прививкой тоже никаких замеров температуры или сатурации не делали.

«Меня спросили о побочных реакциях. Я сказала, что была высокая температура, но они даже не спросили, какая, просто написали 39, хотя я читала, что при температуре около 40 вторая доза вакцины противопоказана. Всем снова было все равно.

Сразу же написали справку о вакцинации и сказали, что она действует полгода. Я попросила выписать справку на английском языке, чтобы я смогла ее где-то показать, когда буду выезжать за границу, на что мне ответили, что таких они не делают», – рассказывает Анна.

Ампулу от вакцины Анне снова не показали: «Я вообще не знала, чем меня колют», – говорит девушка.

Побочная реакция после второй прививки была значительно легче, однако в тот раз место укола опухло и болело, но температуры уже не было.

«Насколько я понимаю, реакция на прививку у каждого индивидуальна, ее нельзя предугадать. В поликлинике я разговаривала с женщинами в очереди, и они рассказывали, что первую прививку спокойно перенесли, никаких симптомов не было. Видимо, все зависит от реакции организма. Также, возможно, это связано и с тем, переболел человек до прививки ковидом или нет. И если нет, то все протекает сложнее», – говорит Анна.

Вакцинация от COVID-19

Первые пациенты, привитые вакциной от коронавируса, появились еще летом 2020 года, однако вакцинация в Беларуси началась только в конце декабря. Изначально прививали врачей и врачебный персонал. Массовая вакцинация стартовала только в апреле.

По последним данным, полностью привитых в Беларуси только 1,6%. Первую из двух фазов прошли около 450 тысяч белорусов. По планам Минздрава, за 2021-2022 годы планируют привить более 60 % населения страны.

Полностью привитых людей в мире на день 19 мая 4,7%.

Источник: ourworldindata.org

Эффективность вакцин

По данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня в мире на разных этапах разработки — более 230 вакцин против COVID-19, однако официально ВОЗ включила в список препаратов для экстренного использования только шесть вакцин от следующих компаний:

«Sinopharm» (Китай), эффективность составляет 79,34 %;

«Pfizer / BioNTech» (ЗША), самая высокая эффективность, 95 %;

«Moderna» (ЗША), эффективность на 92 %;

«AstraZeneca» (Великобритания и Швеция), эффективность – 62 %, ее индийский аналог «AstraZeneca-SKBio» имеет эффективность 63 %;

«Johnson & Johnson» (ЗША) з эфективностью 85 %.

Российский «Спутник V» поставляют в 60 стран мира. Сейчас вакцина на рассмотрении в ВОЗ, а ее эффективность, по разным данным, оценивают в 92-97%.

Однако пока ни одна вакцина не дает полной гарантии от заражения.

Как и чем привиться в Беларуси?

При желании привиться от коронавируса можно в поликлинике. Нужно позвонить в учреждение и договориться о времени, однако из-за возможного отсутствия вакцины на месте нужно будет стать в очередь.

В Беларуси на данный момент можно сделать прививки двух производителей: одобренной ВОЗ китайской вакциной компании «Sinopharm» и российской «Спутник-V», массовое производство которой уже запустили в Беларуси.

Как действуют эти вакцины?

Вакцины, которыми прививают в Беларуси, имеют абсолютно разные принципы действия.

«Спутник V» представляет собой «векторную вакцину», созданную на основе аденовируса человека. Аденовирус – это устойчивый вирус, широко распространенный в природе и способный вызвать широкий спектр заболеваний ОРИ с кашлем и насморком. Аденовирусы, используемые в вакцине, доставляют ДНК в клетку, и на основании полученной «инструкции» вырабатывается спайковый белок коронавируса, после чего иммунная система может научиться его распознавать и будет способна справиться с ним.

Китайская вакцина работает по-другому, она создана на основе инактивированного, или убитого коронавируса. Инактивация вируса –один из самых старых и надежных способов создания вакцин. При нем вирусы выращиваются в контролируемых лабораторных условиях, а затем убиваются изменением температуры или отравой. По этой технологии, например, разработали вакцину против гриппа.

Источник: ourworldindata.org

Подтверждение о пройденной вакцинации

С 18 мая 32-я городская клиническая поликлиника Минска начала выдавать сертификаты, подтверждающие вакцинацию против COVID-19. Предполагается, что такой документ будет необходим белорусским гражданам для поездок за границу. Срок его действия – 1 год.

Стоимость сертификата составляет 4,25 рубля, его будут выдавать только тем, кто прошел вакцинацию именно в этой поликлинике. Но, вероятно, такая услуга в скором времени будет доступна во всех поликлиниках, которые прививают от коронавируса.

Распространение коронавируса в мире и Беларуси

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 166 миллионов человек, свидетельствуют данные мониторингового проекта Университета Джонза Хопкинса. Это 2,14% населения Земли. Более 3,4 миллиона пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 умерли. Наибольшее число жертв – в США, Индии и Бразилии.

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